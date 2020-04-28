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Коронавірус стане сезонним, як грип, – науковці

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Коронавірус стане сезоним
Коронавірус стане сезоним / unsplash.com

Фахівці вважають, що повністю зупинити поширення коронавірусу людству вже не вдасться. Боротьба ускладнюється безсимптомними випадками інфікування.

Про це пише TIME з посиланням на провідних вчених Китаю.

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За словами вірусологів безсимптомні носії дуже ускладнюють роботу над зупиненням поширення коронавірусу та його повним знищенням. 

У Китаї, де заявили про перемогу над епідемією, продовжують виявляти десятки заражених щодня – носії є безсимптомними. 

Науковці спрогнозували, що COVID-19 спалахуватиме сезонно та стане таким же звичним явищем, як грип. 

Ймовірно, коронавірус буде співіснувати з людьми дуже довго, стане сезонною хворобою,
– сказав директор Інституту патогенної біології Джін Чі.

Важливо! Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони людей. Понад 918 тисяч інфікованих – одужали, 215 тисяч хворих померли. Низка країн вже почали полегшувати обмежувальні карантинні заходи.

Трійка країн, у яких випадків зараження SARS-CoV-2 найбільше:

  • США – понад 1 мільйон випадків;
  • Іспанія – більш як 32 тисячі випадків;
  • Італія – понад 201 тисячу випадків.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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