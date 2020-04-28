Коронавірус стане сезонним, як грип, – науковці
Фахівці вважають, що повністю зупинити поширення коронавірусу людству вже не вдасться. Боротьба ускладнюється безсимптомними випадками інфікування.
Про це пише TIME з посиланням на провідних вчених Китаю.
Читайте також: Розрахували точні дати закінчення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах
За словами вірусологів безсимптомні носії дуже ускладнюють роботу над зупиненням поширення коронавірусу та його повним знищенням.
У Китаї, де заявили про перемогу над епідемією, продовжують виявляти десятки заражених щодня – носії є безсимптомними.
Науковці спрогнозували, що COVID-19 спалахуватиме сезонно та стане таким же звичним явищем, як грип.
Ймовірно, коронавірус буде співіснувати з людьми дуже довго, стане сезонною хворобою,
– сказав директор Інституту патогенної біології Джін Чі.
Важливо! Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони людей. Понад 918 тисяч інфікованих – одужали, 215 тисяч хворих померли. Низка країн вже почали полегшувати обмежувальні карантинні заходи.
Трійка країн, у яких випадків зараження SARS-CoV-2 найбільше:
- США – понад 1 мільйон випадків;
- Іспанія – більш як 32 тисячі випадків;
- Італія – понад 201 тисячу випадків.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.