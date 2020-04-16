Коронавірус у Чехії: вперше за добу жодного смертельного випадку
Чехія нещодавно оголосила про послаблення деяких карантинних обмежень. У країні вперше не зафіксували жодного смертельного випадку за добу з 23 березня.
За добу було проведено 8332 тести і це найбільший показник з початку тестування, повідомляє Novinky. Загалом Чехія провела вже 146 004 тестів на коронавірус.
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За останню добу інфекцію підтвердили у 160 людей. Це низький показник навіть порівняно з періодом до Великодніх свят.
Станом на 16 квітня у Чехії зафіксували 6 303 випадки коронавірусу, 166 людей померли, а 831 особа вилікувалась.
Найбільше заражених:
- Прага – 1493 осіб;
- Центральна Чехія – 771;
- Моравсько-Сілезький регіон – 738.
Що відомо про коронавірус у Чехії
- Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
- Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
- Кордони для іноземців закриті з 13 березня.
- Першу смерть від коронавірусу зафіксували 22 березня.
- Уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом. Карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня.
Попередню стратегію уряду України щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.
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