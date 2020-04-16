24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Коронавірус у Чехії: вперше за добу жодного смертельного випадку

- Читать новость на русском
У Чехії позитивна динаміка / Getty Images

Чехія нещодавно оголосила про послаблення деяких карантинних обмежень. У країні вперше не зафіксували жодного смертельного випадку за добу з 23 березня.

За добу було проведено 8332 тести і це найбільший показник з початку тестування, повідомляє Novinky. Загалом Чехія провела вже 146 004 тестів на коронавірус.

Зверніть увагу У Чехії послаблять карантин: деякі магазини відкриють і дозволять пробіжки

За останню добу інфекцію підтвердили у 160 людей. Це низький показник навіть порівняно з періодом до Великодніх свят.

Станом на 16 квітня у Чехії зафіксували 6 303 випадки коронавірусу, 166 людей померли, а 831 особа вилікувалась.

Найбільше заражених:

  • Прага – 1493 осіб;
  • Центральна Чехія – 771;
  • Моравсько-Сілезький регіон – 738.

Що відомо про коронавірус у Чехії

  • Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
  • Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
  • Кордони для іноземців закриті з 13 березня.
  • Першу смерть від коронавірусу зафіксували 22 березня.
  • Уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом. Карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня.

Попередню стратегію уряду України щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Чехія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
15 квітня 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза
14 квітня 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач

Новини
Більше новин