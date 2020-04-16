Коронавірус у Чехії: вперше за добу жодного смертельного випадку

Чехія нещодавно оголосила про послаблення деяких карантинних обмежень. У країні вперше не зафіксували жодного смертельного випадку за добу з 23 березня.

За добу було проведено 8332 тести і це найбільший показник з початку тестування, повідомляє Novinky. Загалом Чехія провела вже 146 004 тестів на коронавірус.

Зверніть увагу У Чехії послаблять карантин: деякі магазини відкриють і дозволять пробіжки

За останню добу інфекцію підтвердили у 160 людей. Це низький показник навіть порівняно з періодом до Великодніх свят.

Станом на 16 квітня у Чехії зафіксували 6 303 випадки коронавірусу, 166 людей померли, а 831 особа вилікувалась.

Найбільше заражених:

Прага – 1493 осіб;

Центральна Чехія – 771;

Моравсько-Сілезький регіон – 738.

Що відомо про коронавірус у Чехії