Коронавірус у Черкаській області: кількість хворих COVID-19 сягнула 50

У Черкаській області станом на кінець дня 29 березня зафіксували 50 випадків інфікування коронавірусом. Хворих на COVID-19 багато в Кам'янці, Черкасах та Умані.

Про це розповів у фейсбуці голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.

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Він повідомив, що загалом в області хворих на COVID-19 є 50 людей.

У Черкаській міській інфекційній лікарні перебувають 10 людей.

В інфекційному відділенні Уманської міської лікарні – 6 людей.

У Кам'янці підтвердили інфікування 28 людей, усі вони в задовільному стані без ускладнень.

1 людина з підтвердженим діагнозом лікується вдома.

У Кам'янці встановлено 4 блокпости, які працюють з 6 ранку до 21 вечора. "Кожному, хто прибуває чи вибуває із міста, проводять температурний скринінг", – повідомив Боднар.

Якщо у людини, яка в'їжджає до міста чи виїжджає з нього, виявили ознаки коронавірусу, то:

Інформацію про цю людину передають сімейному лікареві.

Після цього до людини за місцем її перебування їде бригада медиків.

Медики відбирають зразки для тестування на COVID-19.

Самоізоляція таких людей обов'язкова після підписання відповідного документу про згоду.

Медичні заклади Кам'янки, Черкас та Умані планують за короткий час забезпечити масками, респіраторами та костюмами захисту.

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко

Станом на кінець дня 29 березня зафіксовано 475 хворих, відомо про 10 померлих та 6 таких, що одужали.

Щонайменше до 25 квітня Україна перебуває на карантині, кордони для іноземців закрито.



Нагадаємо прості правила, як захиститися від інфекції / Інфографіка 24 каналу

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