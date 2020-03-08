Коронавірус у Чернівцях: усі вокзали і станції продезінфікували – фото

Єдиний підверджений випадок коронавірусу Covid-2019 зафіксували у Чернівцях. Відтоді у місті вдаються до посилених протиепідемічних заходів: школи закрили на карантин, а масові заходи скасували.

Аби інфекції не розповсюджувалися, рятувальники у спецкостюмах, масках та окулярах продезінфікували усі станції і вокзали в Чернівецькій області. Проводили дезобробку засобом "Санітаб", повідомляє пресслужба ДСНС.

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Що таке "Санітаб"? Засіб для дезінфекції поверхонь, санітарно-технічного обладнання, посуду, білизни. Зокрема використовується у медицині для обробки медичних приладів, предметів догляду хворих, прибирального інвентарю. Також "Санітаб" використовують для знезараження води. Він має високу протимікробну активність (віруліцидна, бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, спороцидна) і видаляє механічні, білкові, жирові забруднення та залишки крові.

Дезінфікували вокзали вночі та рано-вранці, коли на станціях не було скупчення людей.

Як проводили дезінфекцію – у фоторепортажі / фото dsns.gov.ua

Коротко про коронавірус у Чернівцях

29 лютого у чернівецьку інфекційну лікарню госпіталізували чоловіка з клінічними ознаками грипу. Він повернувся з Італії, якою подорожував з 21 лютого разом із дружиною. У чоловіка підвищилась температура та з'явилось відчуття першіння у горлі. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Лікарі розпочали вірусологічне обстеження пацієнта – 3 березня повідомили про позитивний результат на коронавірус Covid-19.

Увечері 3 березня мешканці будинку, в якому самоізолювалася дружина хворого на коронавірус, влаштували пікет. Після їхніх вимог жінку швидкою доставили у військовий шпиталь в Чернівцях. Там вона перебуває в обсервації. Перші аналізи показали, що жінка є здоровою, як і решта п'ятеро людей, котрі контактували з чоловіком.

Через випадок коронавірусу, на Буковині ввели надзвичайний стан. Усі навчальні заклади закрили на двотижневий карантин, а з 6 до 16 березня по області діє заборона на проведення будь-яких масових заходів.