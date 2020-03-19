Діти теж можуть мати ускладнення від коронавірусу

Не варто сподіватися, що коронавірус Covid-19 вражає лише літніх людей. Діти теж можуть мати складний перебіг захворювання та ускладнення від недуги.

Про це на прес-брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив доктор Майк Райан.

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В Південній Кореї 20% померлих були молодші 60 років. Отож не зовсім правильно думати, що у зоні ризику лише літні люди,

– заявив доктор Райан.

У ВООЗ також відзначили, що діти переважно легше хворіють на захворювання, але останні дослідження свідчать про те, що були є випадки тяжкого перебігу хвороби, зокрема одна дитина в Китаї померла.

Вік дитини, та чи були у неї супутні захворювання не уточнили.

У дітей коронавірус має такі ж симптоми, як і дорослі – це висока температура, сухий кашель, втома, біль в м'язах,

– пояснили у ВООЗ.



Діти теж можуть важко хворіти на коронавірус/Фото:Unsplash

Особливо ризикують діти країн із низьким рівнем розвитку

Також представники організації заявили, що важливо зрозуміти, як хвороба вплине на країни з високим рівнем захворювання на ВІЛ, та там, де діти страждають на недоїдання.

А от дані дослідника Андреаса Бакхаус, говорять, що молоді люди можуть бути носіями коронавірусу частіше, ніж вони думають. Проведення тестів на коронавірус в Південній Кореї показало, що молодь дуже часто переносила вірус.

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