Коронавірус у Канаді: влада виявила вже понад 50 тисяч хворих
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У Канаді зафіксували вже понад 50 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою померли 2 859 людей.
Тест на новий коронавірус здали 754 800 людей, тобто 93% людей отримали негативний результат. Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.
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Яка ситуація з коронавірусом у Канаді
- Понад 50% (25 757 осіб) від загальної кількості інфікованих проживають в провінції Квебек, з них більше 12 тисяч в Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає майже чверть усіх канадських випадків інфікування COVID-19.
- Зокрема, гостра проблема існує в будинках для літніх людей, де фіксується висока смертність.
- Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби в Канаді суттєво зменшилася. Протягом останніх днів уряди кількох провінцій вже оголосили про плани послаблення карантину.
- Влада підготувала альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок в лікарнях.
- Через карантин Канада втратила один мільйон робочих місць в березні, а рівень безробіття виріс до 7,8%.
Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада і США домовилися продовжити прикордонні обмеження ще на 30 днів, щоб допомогти контролювати поширення коронавірусу.
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