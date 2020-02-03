Коронавірус: у Китаї ізолювали ще одне велике місто, під загрозою 9 мільйонів людей
Портове місто Веньчжоу влада Китаю вирішила ізолювати у неділю, 3 лютого. У місті мешкають понад 9 мільйонів людей, розташоване воно за 800 кілометрів від Уханя – епіцентру епідемії коронавірусу 2019-nCoV.
У Веньчжоу зареєстрували 265 інфікованих – це найбільша кількість поза межами Уханя та провінції Хубей. Про це розповіли у DW.
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У місті Веньчжоу вже не працює громадський транспорт, кінотеатри та музеї. Також запроваджено жорсткі обмеження щодо прогулянок для місцевих жителів: робити це можна тільки у масках і лише за необхідності.
Загалом, як повідомила китайська Нацкомісія з охорони здоров'я, підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї нарахували 17205.
- Померли від хвороби – 361 людина, а із тих, хто хворий, 2296 – у важкому стані.
У Нацкомісії прогнозують, що 3 лютого кількість заражених зросте до понад 21 тисячі.
Китайський коронавірус 2019-nCoV: головне
- Епідемія почалася у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань.
- 11 січня 2020 року Китай оголосив про першу смерть від нового вірусу 2019-nCoV.
- Станом на 3 лютого померли 361 людина, більшість – похилого віку, які мають супутні захворювання.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали кілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Підтверджені випадки вірусу є в понад 15 країнах світу, серед них є і європейські.
- Наразі у Китаї закриті чотири міста-мільйонники, у деяких районах оголошено військовий стан.
- 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.
Міфи та реальність про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу
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