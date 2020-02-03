24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Коронавірус: у Китаї ізолювали ще одне велике місто, під загрозою 9 мільйонів людей

147 Читать новость на русском
Коронавірус 2020 року забрав життя вже 361 людини / Getty Images

Портове місто Веньчжоу влада Китаю вирішила ізолювати у неділю, 3 лютого. У місті мешкають понад 9 мільйонів людей, розташоване воно за 800 кілометрів від Уханя – епіцентру епідемії коронавірусу 2019-nCoV.

У Веньчжоу зареєстрували 265 інфікованих – це найбільша кількість поза межами Уханя та провінції Хубей. Про це розповіли у DW

Тим часом в Одесі п'ятизірковий готель відмовляється заселяти туристів з Китаю через коронавірус

У місті Веньчжоу вже не працює громадський транспорт, кінотеатри та музеї. Також запроваджено жорсткі обмеження щодо прогулянок для місцевих жителів: робити це можна тільки у масках і лише за необхідності. 

Загалом, як повідомила китайська Нацкомісія з охорони здоров'я, підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї нарахували 17205. 

  • Померли від хвороби – 361 людина, а із тих, хто хворий, 2296 – у важкому стані.

У Нацкомісії прогнозують, що 3 лютого кількість заражених зросте до понад 21 тисячі. 

Китайський коронавірус 2019-nCoV: головне

  • Епідемія почалася у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань.
  • 11 січня 2020 року Китай оголосив про першу смерть від нового вірусу 2019-nCoV. 
  • Станом на 3 лютого померли 361 людина, більшість – похилого віку, які мають супутні захворювання. 
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали кілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
  • Підтверджені випадки вірусу є в понад 15 країнах світу, серед них є і європейські.
  • Наразі у Китаї закриті чотири міста-мільйонники, у деяких районах оголошено військовий стан. 
  • 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію

Коронавірус
Міфи та реальність про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу

До теми: Коронавірус вдалося ізолювати в італійській лікарні: що це означає для медицини

У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: момент убивства потрапив на відео (18+)
2 лютого
8912
Автор: Олесь Друкач
Теги: Здоров'я Медицина Китай Коронавірус 2020 Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 лютого 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 20719
31 січня 21:21 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 6617
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 13127
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3298
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3397
Новини
Більше новин
Залиште відгук