Коронавірус: у Китаї ізолювали ще одне велике місто, під загрозою 9 мільйонів людей

Портове місто Веньчжоу влада Китаю вирішила ізолювати у неділю, 3 лютого. У місті мешкають понад 9 мільйонів людей, розташоване воно за 800 кілометрів від Уханя – епіцентру епідемії коронавірусу 2019-nCoV.

У Веньчжоу зареєстрували 265 інфікованих – це найбільша кількість поза межами Уханя та провінції Хубей. Про це розповіли у DW.

Тим часом в Одесі п'ятизірковий готель відмовляється заселяти туристів з Китаю через коронавірус

У місті Веньчжоу вже не працює громадський транспорт, кінотеатри та музеї. Також запроваджено жорсткі обмеження щодо прогулянок для місцевих жителів: робити це можна тільки у масках і лише за необхідності.

Загалом, як повідомила китайська Нацкомісія з охорони здоров'я, підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї нарахували 17205.

Померли від хвороби – 361 людина, а із тих, хто хворий, 2296 – у важкому стані.

У Нацкомісії прогнозують, що 3 лютого кількість заражених зросте до понад 21 тисячі.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: головне

Епідемія почалася у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань.

11 січня 2020 року Китай оголосив про першу смерть від нового вірусу 2019-nCoV.

Станом на 3 лютого померли 361 людина, більшість – похилого віку, які мають супутні захворювання.

Наявність інфекції в Україні підозрювали кілька разів, але жоден випадок не підтвердився.

Підтверджені випадки вірусу є в понад 15 країнах світу, серед них є і європейські.

Наразі у Китаї закриті чотири міста-мільйонники, у деяких районах оголошено військовий стан.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.



Міфи та реальність про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу

До теми: Коронавірус вдалося ізолювати в італійській лікарні: що це означає для медицини