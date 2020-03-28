Коронавірус у Мексиці: громадяни вимагають закрити кордон зі США

Не так давно американський лідер Дональд Трамп нахвалявся будівництвом стіни на південному кордоні США, що межує із Мексикою. Таким чином глава Білого дому бореться із біженцями. Однак пандемія коронавірусу у світі перевернула все з ніг на голову: тепер мексиканці просять у влади закрити кордон зі США.

Річ у тім, що днями США вийшли на перше місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19 людей. Таких у країні є аж понад 100 тисяч, смертельних випадків теж немало – США впевнено наближаються до сумної позначки у 2 тисячі.

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Тим часом у Мексиці теж повільно, але помітно розгорається інфекційний спалах. За даними центру Джона Гопкінса у Мексиці підтвердили вже 717 діагнозів COVID-19, а від ускладнень, спричинених коронавірусом померли 12 людей.



Дезінфекція у громадському транспорті в Мексиці / Фото Getty images

На тлі зростання кількості інфікованих у країні мексиканці вимагають не впускати до країни американських мандрівників. Саме вони, на думку мексиканців, привезли до країни інфекцію, а тепер можуть швидко її поширити.



Дезінфекція на ринках у Мексиці / Фото Getty images

За інформацією BBC, кордон формально закрили, однак мексиканці звинувачують владу у бездіяльності та вимагають перевірити тестами усіх американців, "яким не сидиться вдома".