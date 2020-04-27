Коронавірус у Німеччині: кількість інфікованих перевищила 155 тисяч

У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 155 тисяч осіб. За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померла понад сотня людей. Незважаючи на це, поширення недуги сповільнюється.

Добова кількість летальних випадків у Німеччині дещо зменшилась – від 140 за попередню добу до 110. Такі дані федерального Інституту Роберта Коха, інформує The Guardian.

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Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні – 5 750. Загалом від старту епідемії у Німеччині діагностували 155 193 випадки COVID-19. За минулу добу зареєстрували 1 018 нових випадків, це на майже 700 випадків менше, ніж за попередню добу. Від недуги вдалось одужати 114 тисячам людей.

Зверніть увагу! Німеччина виступає проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі. Міністр закордонних справ країни Гайко Маас вважає, що через пандемію коронавірусу досі існують ризики, саме тому Європі слід домовитися про спільну стратегію повернення до вільного пересування.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу