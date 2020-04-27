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Коронавірус у Німеччині: кількість інфікованих перевищила 155 тисяч

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Коронавірус у Німеччині: скільки хворих 27 квітня –24 канал
У Німеччині приріст захворюваності на коронавірус спадає / Al Jazeera

У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 155 тисяч осіб. За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померла понад сотня людей. Незважаючи на це, поширення недуги сповільнюється.

Добова кількість летальних випадків у Німеччині дещо зменшилась – від 140 за попередню добу до 110. Такі дані федерального Інституту Роберта Коха, інформує The Guardian.

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Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні – 5 750. Загалом від старту епідемії у Німеччині діагностували 155 193 випадки COVID-19. За минулу добу зареєстрували 1 018 нових випадків, це на майже 700 випадків менше, ніж за попередню добу. Від недуги вдалось одужати 114 тисячам людей.

Зверніть увагу! Німеччина виступає проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі. Міністр закордонних справ країни Гайко Маас вважає, що через пандемію коронавірусу досі існують ризики, саме тому Європі слід домовитися про спільну стратегію повернення до вільного пересування.

Як відрізнити коронавірус
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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