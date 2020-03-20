Коронавірус у Німеччині: які обмеження чекають на громадян

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до громадян з проханням не виходити на вулицю. Суворих обмежень наразі у країні не вводили. Однак завтра ретельно слідкуватимуть, чи прислухаються жителі до прохання німецького уряду.

Журналіст Азад Сафаров, який зараз перебуває у Німеччині, в ефірі 24 каналу зазначив, що Німеччина введе суворі обмеження, якщо громадяни надалі ходитимуть по вулицях без причин.

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"Завтрашній день буде визначальний. Німецький уряд слідкуватиме, як німці дотримуються їх прохання. Зазвичай у суботу громадяни багато гуляють на вулиці, у парках. Якщо така тенденція збережеться і завтра – з наступного тижня уряд обіцяє ввести жорсткий карантин", – розповів Азад Сафаров.

Після того, як у Німеччині таки запровадять карантин, людям дозволятимуть виходити з домівок лише через поважні причини: піти за покупками, на роботу, подихати свіжим повітрям або відвідати партнера.

За недотримання карантину обіцяють штрафувати до 25 тисяч євро. Однак як визначатимуть порушників – невідомо. На відмінну від інших країн, у Німеччині не вимагатимуть папірця, який буде доказом того, що причина дійсно важлива,

– сказав місцевий журналіст.

Також Сафаров додав, що за останні дні у Німеччині виявляють все більше випадків зараження. За минулу добу зафіксували приблизно 3500 хворих. Однак, якщо порівняти з ситуацією в Італії, то кількість смертей у Німеччині значно менша.

Лікарі це пояснюють тим, що заражуються люди, яким менше, ніж 60 років. Вони були у відпустках і тепер повертаються до країни,

– зауважив Сафаров.

В Німеччині намагаються тестувати якомога більше людей, які звертаються до них зі симптомами.

"Однак лікарі самостійно визначають, кому дійсно потрібно пройти тест. Коли переконаються, що людина спілкувалась з хворими, тоді дозволять пройти тест", – додав журналіст.

Він також запевнив, що тести проводять за кошти страхових компаній. За даними інституту Роберта Коха, щотижня німецькі лікарі проводять понад 160 тисяч тестів. Саме завдяки тому, що вірус виявляють на ранніх стадіях – врятувати життя людини стає значно легше.

Сафаров додав, що у Німеччині було 25 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. Нещодавно докупили ще 10 тисяч, тому влада вважає, що країна готова боротися з пандемією.

Ніякого колапсу зараз немає. Німці такий народ, який заздалегідь готується до якоїсь події. Зараз усі виставкові зали та школи переводять у режим лікарні. Шукають додаткові місця для можливих хворих,

– розповів Сафаров.

Також німецька влада хоче залучити допомогу бундесверу– німецької армії. Це приблизно 3 тисячі лікарів, які допомагатимуть у лікуванні хворих.



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