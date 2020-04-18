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Коронавірус у Першотравенську зупинили, але у сусідньому місті захворіли шахтарі та медсестра

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Кронавірус на Дніпропетровщині: що відомо / Unsplash

Раніше місті Першотравенськ, що на Дніпропетровщині, стався масовий спалах COVID-19 через збори релігійної громади "Нове покоління". В ОДА запевняють, що загроза для жителів Першотравенська вже минула, адже цей спалах вдалося зупинити.

Про це повідомляє ситуація у Першотравенську повідомила пресслужба Дніпровської обласної ради.

Нагадаємо Збори релігійної громади стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталі

Спалах коронавірусу в Першотравенську вдалося зупинити. Але ситуація в сусідній Петропавлівці тримає всіх у напрузі. Тут в самоізоляції перебувають 60 лікарів, в 6 з яких підозрюють коронавірус,
– йдеться у повідомленні. 

До слова, поліція відкрила справу через спалах коронавірусу у біблійній школі Першотравенська. Правоохоронці провели обшук та вилучили відеореєстратор, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешки, карти пам'яті та документи.

Що за ситуація у Петропавлівці?

9 квітня в Петропавлівському районі виявили перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла медсестра Петропавлівського центру медико-санітарної допомоги. Медпрацівниці запропонували пройти тест, оскільки її донька була у списках контактних осіб хворих на COVID-19, які перебували на навчанні у біблійній школі Першотравенська.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що згодом хворобу виявили у працівниці магазину "Аврора" та працівників шахти "Степова". У всіх контактних осіб взяли зразки для ПЛР-тесту на коронавірус.

Відтак, магазин "Аврора" зачинили на карантин. В 11 церквах, навколо території магазину та у центрі Петропавлівки проведуть дезінфекцію. 


Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Дніпра Шахтарі Лікарня Релігія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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