Коронавірус у Південній Кореї: як вдалося взяти під контроль спалах захворювання у країні

За минулу добу у Південній Кореї зареєстрували лише 7 випадків смерті від коронавірусу. Країна, що межує з Китаєм, змогла взяти під контроль спалах небезпечної недуги за місяць. Чим корисний приклад Південної Кореї – читайте в матеріалі 24 каналу.

У церкві при кладовищі в італійському місті Бергамо без родичів та померлих попрощалися з померлими від коронавірусу. Лише за добу у цьому місті від Covid-19 померли 92 людини.

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Померлих з Бергамо вивозили військовими вантажівками. В міському крематорії не встигали спалювати тіла, тож були змушені переправляти жертв Covid-19 в інші міста.

A #Bergamo hanno dovuto chiamare l'esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb — Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020

Натомість зовсім інша ситуація у Південній Кореї, де спалах коронавірусу почався майже одночасно з Італією. У Сеулі про коронавірус нагадують люди в масках. Працює метро вагони дезінфікують, як і місця масового скупчення людей.

Також у країні розгорнули масове тестування громадян на коронавірус. Задля цього ще у січні 2020 року розробили тести і забезпечили ними всі населені пункти. Крім того, біля поліклінік встановили спеціальні кабінки.

Пацієнт заходить до боксу, як в телефонну будку, і йому проводять діагностування. Терапевти та медсестри стоять ззовні, тож між ними і пацієнтом немає прямого контакту,

– пояснив лікар Кім Санг-Іл.

Тестування на Covid-19 можна пройти не виходячи з машини. Медики відзначили, що головна перевага таких тестових центрів для автомобілістів в тому, що людям з підозрілими симптомами не треба їхати в медичні центри, де процедури можуть бути складнішими і де теж можна заразитися.

У Південній Кореї щодня тестують до 10 тисяч громадян. Результати отримують за 5-6 годин. Тест на Covid-19 пройшла вже чверть населення. Це один із найвищих показників у світі. Зокрема, влада ще й розпочала постійне інформування громадян про те, що поруч можуть бути інфіковані люди.

Вам надходять повідомлення від влади. За день їх може бути 4-5. Наприклад, я отримала повідомлення, що у 29-річної дівчини підтверджено зараження,

– розповіла викладачка англійської мови в Сеулі Аманда Корк.

Влада Південної Кореї також відстежує телефонні дзвінки та операції з банківськими картками всіх, у кого виявили коронавірус. Це дозволяє дослідити контакти і швидко відреагувати на загрозу поширення небезпечної інфекції.

У Південній Кореї застосували спеціальну систему: відстеж, протестуй та вилікуй,

– зазначила експертка Тіна Пан.

У 2015 році Південна Корея пережила шок під час спалаху MERS. Тоді загинуло 33 людини. Це стало наукою для влади та суспільства. В країні створили спеціальний центр на випадок епідемій.

І в 2020 році його фахівці розробили чітку програму дій, а влада успішно її запровадила. Це і допомогло країні за місяць взяти під контроль Covid-19.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу