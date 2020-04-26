Коронавірус у Почаєві: місцева влада проситиме ввести надзвичайний стан

Влада Кременецького району на Тернопільщині, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме ввести надзвичайний стан. Місцеві чиновники повідомляють про різке зростання випадків коронавірусної хвороби у місцевих жителів.

За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них у місті Почаїв та передмісті – селищі Старий Почаїв. Про це повідомив керівник районної держадміністрації В'ячеслав Онишкевич на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами відбулося позачергове засідання райкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації.

Комісія також вирішила звернутись за допомогою до обласної влади.

Є різке зростання. Якщо за п'ять днів ситуація не зміниться, то звертаємось до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану,

– розповів Онишкевич.

Водночас BBC Україна з посиланням на джерело у місцевій владі повідомляє, що "на місці вже не розуміють, як зупинити спалах, й не мають для цього сил і засобів. А допомога з області та Києва не надходить".

При цьому співрозмовник видання допускає, що якби в Почаєві провести пів тисячі ПЛР-тестів на коронавірус у керівників та працівників головних підприємств, то результат багато кого жахнув би.

Що передбачає надзвичайний стан? Фактично надзвичайний стан відрізняється від надзвичайної ситуації можливість запровадження обмежень конституційних прав громадян. Наприклад, в умовах надзвичайного стану може бути запроваджено комендантську годину, а правоохоронці зможуть затримувати громадян за порушення режиму.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Почаєві

Про можливий спалах коронавірусу у Почаївській лаврі стало відомо наприкінці березня, коли молдовські паломники після відвідання лаври захворіли коронавірусною хворобою. Проте лавра це заперечувала.

Попри заборону влади, Лавра не зачинялась ні у Вербну неділю, ні на Великдень і приймала на служби сотні вірян.

Зараз відомо про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври. Частина з них вже лікується в Олександрівській лікарні Києва.

Керівництво лаври лише 21 квітня закрило святиню для відвідувачів після того, як влада району заблокувала все місто.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Наразі медики не можуть провести тестування на коронавірус серед мешканців Почаївської лаври.

Що кажуть в МОЗ