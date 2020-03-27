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Коронавірус у Радомишлі: у шести парафіян церкви позитивні тести на Covid-2019

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У шести парафіян церкви позитивні тести на Covid-2019 / фото ДСНС

13 березня усю Україну сколихнула новина про першу смерть від коронавірусу у Радомишлі. Однак згодом соцмережі та ЗМІ вибухнули інформацією, що напередодні хвора жінка відвідувала місцеву церкву.

Декількох парафіян тієї церкви у Радомишлі одразу госпіталізували із симптомами коронавірусу. 27 березня Радомишльська громада на своєму сайті оприлюднила інформацію, що шестеро вірян мають позитивний результат на Covid-2019.

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27 березня ці аналізи були передані до Житомирської обласного лабораторного центру, який проведе відповідні дослідження та підтвердить або спростує результати тестів. Наразі ці особи перебувають на ізоляції та під наглядом сімейних лікарів.

Церква у Радомишлі і Covid-2019

Померла від коронавірусу 71-річна жінка з Радомишля напередодні повернулася з Польщі. Вона контактувала з багатьма людьми, а 8 березня відвідувала місцеву церкву. Хоча перші симтоми хвороби у неї проявилися ще три дні до цього, тобто 5 березня. Жителі Радомишля, які теж були у цьому храмі, звернулися до лікарів з підозрілими симптомами.

Хоч наразі офіційно у Житомирській області підтверджено лише 2 випадки коронавірусу: у померлої жінки з Радомишля та у чоловіка з Житомира, який не контактував із першою хворою.

Храм вирішили ретельно продезінфікувати, а людей із симптомами перетиримати 14 днів на суворому карантині. Він має, до речі, лише ось-ось завершитися.

Що заборонено
​Серед іншого заборонені і церковні зібрання у понад 10 осіб / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини України Релігія Новини Житомира Лікування
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