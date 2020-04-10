Коронавірус у Швеції: у країні фіксують серйозне зростання смертності від COVID-19

Вже другу добу поспіль у Швеції фіксують значне зростання смертності серед інфікованих коронавірусом. Так, лише за минулу добу від ускладнень, спричинених COVID-19 померли понад 100 людей.

Загалом у країні вже підтвердили понад 9,1 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією, 719 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Про це свідчать дані Агентства громадської охорони здоров'я Швеції, а також – статистика, оприлюднена Університетом Джона Гопкінса.

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Станом на 10 квітня відомо про щонайменше 793 смертельних випадки, спричинених COVID-19 у Швеції.



Попри не надто суворий карантин у Швеції, велику роль відіграє самосвідомість громадян / Фото Getty images



Хтось із них – у масках, хтось – ще й у захисних рукавицях / Фото Getty images

Зауважимо, що Швецію критикують у багатьох країнах ЄС. Річ у тім, що там не ввели суворих карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Декілька обмежень стосуються масових зібрань – не можна зустрічатися одночасно 50 людям, а також особам, які старші 70 років, рекомендують залишатися вдома.

Однак, зверніть увагу. У Швеції довіра до уряду і традиція не панікувати розвинуті на досить високому рівні, і це працює. А тримати дистанцію і не підходити ближче, ніж на метр до незнайомців – це взагалі "частина ДНК шведів".