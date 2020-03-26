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Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла

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Що відомо про коронавірус у США / shutterstock.com

Станом на ранок 26 березня жертвами коронавірусу у США стали вже 1042 людини. Кількість хворих перевищила 69 тисяч осіб.

Відповідно до підрахунків американського університету Джона Хопкінса, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.

Зверніть увагу У ВООЗ закликають не поспішати скасовувати карантин через коронавірус

Четверта частина всіх смертельних випадків саме у штаті Нью-Йорк, а кількість хворих вже перевищила 32 тисяч осіб.

Зауважимо, що США займають третє місце за кількістю зараджених осіб після Китаю та Італії.

Коронавірус у США: що відомо

  • Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.
  • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
  • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
  • Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.
  • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
  • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

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Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини США Медицина Новини Здоров'я Жертви
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