Коронавірус у США: у Сан-Франциско оголосили надзвичайний стан
У США мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний стан у місті через спалах коронавірусу COVID-2019. Громадян США закликали бути готовими до різкого поширення хвороби.
У США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) попередили американців про необхідність підготовки до поширення коронавірусу на території Америки. Про це повідомляє The Hill.
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Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар закликав Сенат схвалити фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів на боротьбу зі спалахом коронавірусу.
Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу кожен день, і ми робимо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди,
– заявив мер Сан-Франциско.
Надзвичайний стан дозволить міській владі зібрати ресурси і персонал для прискорення заходів з надзвичайного планування і підвищити здатність швидкого реагування на потенційні випадки коронавируса в місті.
Що відомо про поширення коронавірусу у США?На даний момент у США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 – пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в японській Йокогамі.
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
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