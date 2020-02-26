Коронавірус у США: у Сан-Франциско оголосили надзвичайний стан

У США мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний стан у місті через спалах коронавірусу COVID-2019. Громадян США закликали бути готовими до різкого поширення хвороби.

У США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) попередили американців про необхідність підготовки до поширення коронавірусу на території Америки. Про це повідомляє The Hill.

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Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар закликав Сенат схвалити фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів на боротьбу зі спалахом коронавірусу.

Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу кожен день, і ми робимо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди,

– заявив мер Сан-Франциско.

Надзвичайний стан дозволить міській владі зібрати ресурси і персонал для прискорення заходів з надзвичайного планування і підвищити здатність швидкого реагування на потенційні випадки коронавируса в місті.

Що відомо про поширення коронавірусу у США?На даний момент у США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 – пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в японській Йокогамі.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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