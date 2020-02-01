Коронавірус у світі: Китай просить ЄС допомогти з медикаментами
Китай попросив у Європейського союзу допомогти з поставками медикаментів для боротьби з новим видом коронавіруса.
Про це пише видання Global Times.
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У повідомленні йдеться про те, що голова Держради КНР Лі Кецян звернувся до глави Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн і попросив сторону ЄС терміново допомогти закупити медичні препарати через їхню нестачу.
Представник Китаю звернувся з проханням до всіх країн, які входять у склад ЄС.
Крім того, у китайському МЗС різко розкритикували введення в США режиму надзвичайної ситуації і заборони на в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї. Додамо, що американці, які повертатимуться з Китаю, проходитимуть перевірку та упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині.
"Це безумовно не демонстрація добрих намірів", – заявили представники китайської сторони.
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
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