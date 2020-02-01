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Коронавірус у світі: Китай просить ЄС допомогти з медикаментами

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Китай просить ЄС допомогти у боротьбі з коронавірусом / Getty Images

Китай попросив у Європейського союзу допомогти з поставками медикаментів для боротьби з новим видом коронавіруса.

Про це пише видання Global Times. 

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У повідомленні йдеться про те, що голова Держради КНР Лі Кецян звернувся до глави Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн і попросив сторону ЄС терміново допомогти закупити медичні препарати через їхню нестачу. 

Представник Китаю звернувся з проханням до всіх країн, які входять у склад ЄС. 

Крім того, у китайському МЗС різко розкритикували введення в США режиму надзвичайної ситуації і заборони на в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї. Додамо, що американці, які повертатимуться з Китаю, проходитимуть перевірку та упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині.

"Це безумовно не демонстрація добрих намірів", – заявили представники китайської сторони. 

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Китай Здоров'я Здорове життя Новини США Коронавірус 2020
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