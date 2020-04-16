Коронавірус у Великій Британії: карантин можуть продовжити ще на 3 тижні
Від початку епідемії у Великій Британії на коронавірус захворіли 99 516 людей і кількість летальних випадків з кожним днем зростає. Так, на жаль, підтвердили 12 868 смертей від COVID-19.
Як пише видання Independent, уряд Британії планує продовжити карантин у країні ще на три тижні у зв'язку із зростанням кількості смертей від коронавірусу.
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Офіційно рішення продовжити карантин на три тижні стане відомим сьогодні після засідання комітету з надзвичайних ситуацій уряду.
Кількість загиблих перевищила 99,5 тисяч у четвер, 16 квітня. Загальне число летальних випадків – 12 868.
Наразі офіційного числа людей, яким вдалося одужати від COVID-19, онлайн-карти для відстеження статистики не оголошують.
Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу
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