Коронавірус убив більше людей за межами Китаю, ніж у Піднебесній, – ВООЗ

ВООЗ констатувала, що за межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів, ніж у цій азіатській країні. У світі зараз зареєстровано більше 6 тисяч 600 смертей, у Китаї з них – близько 3 тисяч.

Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що зараз у світі близько 170 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. До теми Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа

У ВООЗ вважають, що карантинні заходи, спрямовані на ізоляцію людей, повинні скоротити кількість заражених коронавірусом і дозволити медикам взяти під контроль ситуацію. Проте для перемоги пандемії цього недостатньо.

Найефективніший спосіб запобігти зараженню і врятувати життя – розірвати ланцюг передачі COVID-19. Ви не можете боротися з вогнем із зав'язаними очима. Ми не зможемо зупинити цю пандемію, якщо не будемо знати, хто інфікований,

– зазначив Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавірус у світі:

Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано у Китаї , друга за кількістю інфікованих – Італія , третій – Іран . У десятці також: Південна Корея , Іспанія , Німеччина , Франція , США , Швейцарія та Норвегія .

, друга за кількістю інфікованих – , третій – . У десятці також: , , , , , та Низка країн ввела обмежувальні заходи щодо протидії коронавірусу, серед яких – закриття кордонів, обмеження роботи торгово-розважальних центрів, навчальних закладів, закладів громадського харчування, зупинка залізничного та авіасполучення.

На 30 днів в'їзд для іноземців заборонив Євросоюз.

Коронавірус в Україні:

В Україні наразі зареєстровано 5 випадків інфікування коронавірусом, з них один – летальний.

З 12 березня по 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Заборонено масові зібрання, зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках.

З 16 березня заборонено в'їзд в Україну іноземців.

З 17 березня зупинено пасажирське авіасполучення.

У Чернівецькій області та Радомишлі, що на Житомирщині, введено надзвичайний стан.

Важливо! Через спалах коронавірусу президент Володимир Зеленський пропонує ввести такі обмеження:

– припинити роботу торгово-розважальних центрів та закладів громадського харчування;

– заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів;

– перекваліфікувати медзаклади;

– заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;

– обмежити експорт продуктів харчування.

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Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу