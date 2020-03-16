Коронавірус убив більше людей за межами Китаю, ніж у Піднебесній, – ВООЗ
ВООЗ констатувала, що за межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів, ніж у цій азіатській країні. У світі зараз зареєстровано більше 6 тисяч 600 смертей, у Китаї з них – близько 3 тисяч.
Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що зараз у світі близько 170 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
До теми Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
У ВООЗ вважають, що карантинні заходи, спрямовані на ізоляцію людей, повинні скоротити кількість заражених коронавірусом і дозволити медикам взяти під контроль ситуацію. Проте для перемоги пандемії цього недостатньо.
Найефективніший спосіб запобігти зараженню і врятувати життя – розірвати ланцюг передачі COVID-19. Ви не можете боротися з вогнем із зав'язаними очима. Ми не зможемо зупинити цю пандемію, якщо не будемо знати, хто інфікований,
– зазначив Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коронавірус у світі:
- Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано у Китаї, друга за кількістю інфікованих – Італія, третій – Іран. У десятці також: Південна Корея, Іспанія, Німеччина, Франція, США, Швейцарія та Норвегія.
- Низка країн ввела обмежувальні заходи щодо протидії коронавірусу, серед яких – закриття кордонів, обмеження роботи торгово-розважальних центрів, навчальних закладів, закладів громадського харчування, зупинка залізничного та авіасполучення.
- На 30 днів в'їзд для іноземців заборонив Євросоюз.
Коронавірус в Україні:
- В Україні наразі зареєстровано 5 випадків інфікування коронавірусом, з них один – летальний.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Заборонено масові зібрання, зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках.
- З 16 березня заборонено в'їзд в Україну іноземців.
- З 17 березня зупинено пасажирське авіасполучення.
- У Чернівецькій області та Радомишлі, що на Житомирщині, введено надзвичайний стан.
Важливо! Через спалах коронавірусу президент Володимир Зеленський пропонує ввести такі обмеження:
– припинити роботу торгово-розважальних центрів та закладів громадського харчування;
– заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів;
– перекваліфікувати медзаклади;
– заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;
– обмежити експорт продуктів харчування.