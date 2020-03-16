24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Коронавірус убив більше людей за межами Китаю, ніж у Піднебесній, – ВООЗ

- Читать новость на русском
За межами Китаю від Covid-19 померли більше людей, ніж у Піднебесній / Український інститут майбутнього

ВООЗ констатувала, що за межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів, ніж у цій азіатській країні. У світі зараз зареєстровано більше 6 тисяч 600 смертей, у Китаї з них – близько 3 тисяч.

Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що зараз у світі близько 170 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. 

До теми Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа

У ВООЗ вважають, що карантинні заходи, спрямовані на ізоляцію людей, повинні скоротити кількість заражених коронавірусом і дозволити медикам взяти під контроль ситуацію. Проте для перемоги пандемії цього недостатньо. 

Найефективніший спосіб запобігти зараженню і врятувати життя –  розірвати ланцюг передачі COVID-19. Ви не можете боротися з вогнем із зав'язаними очима. Ми не зможемо зупинити цю пандемію, якщо не будемо знати, хто інфікований,
–  зазначив Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавірус у світі:

  • Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано у Китаї, друга за кількістю інфікованих – Італія, третій – Іран. У десятці також: Південна КореяІспанія, Німеччина, Франція, США, Швейцарія та Норвегія.
  • Низка країн ввела обмежувальні заходи щодо протидії коронавірусу, серед яких – закриття кордонів, обмеження роботи торгово-розважальних центрів, навчальних закладів, закладів громадського харчування, зупинка залізничного та авіасполучення.
  • На 30 днів в'їзд для іноземців заборонив Євросоюз.

Коронавірус в Україні:

  • В Україні наразі зареєстровано 5 випадків інфікування коронавірусом, з них один – летальний.
  • З 12 березня по 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Заборонено масові зібрання, зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках.
  • З 16 березня заборонено в'їзд в Україну іноземців.
  • З 17 березня зупинено пасажирське авіасполучення.
  • У Чернівецькій області та Радомишлі, що на Житомирщині, введено надзвичайний стан.

Важливо! Через спалах коронавірусу президент Володимир Зеленський пропонує ввести такі обмеження:
– припинити роботу торгово-розважальних центрів та закладів громадського харчування;
заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів;
перекваліфікувати медзаклади;
заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;
– обмежити експорт продуктів харчування.

Як виявити коронавірус
Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Ірина Пундор
Теги: Здоров'я Здорове життя Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Європа Китай ВООЗ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук