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Останні новини про коронавірус в Україні: де підозрюють та скільки українців захворіло

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Останні новини про коронавірус в Україні: де підозрюють та скільки українців захворіло / Getty Images

Наразі на території України немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу, однак за межами захворіло вже п'ятеро українців. Про те, скільки людей підозрюють в зараженні та які у нас умови для боротьби з Covid-2019 – читайте у матеріалі.

Через стрімке поширення Covid-2019 по світу, в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. У РНБО наголошують, що нашу країну китайський вірус не омине.

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Відомо, що на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Обстеження проводять також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Коронавірус в Україні: кого підозрюють у зараженні

Підозрюють. 28 лютого в Івано-Франківську до клінічної інфекційної лікарні госпіталізували 63-річну жінку, яка приїхала з Італії.

Не підтвердили. 27 лютого "Бориспіль" з Італії прибула жінка, у якої зафіксували підвищену температуру. Її відразу доставили до медичного закладу для проведення досліджень, які не підтвердили наявність вірусу.

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Не підтвердили. Раніше у Чернівцях медики перевіряли на хворобу двох людей. Усі аналізи були негативними.

Не підтвердили. На Закарпатті до обласної інфекційної лікарні потрапив житель села Дідово з гострим респіраторним захворюванням і підвищеною температурою. Коронавірус не був діагностований.

У скількох українців діагностовано коронавірус?

Станом на 28 лютого, п'ять українців захворіли на SARS-CoV-2. Усі випадки сталися за межами України.

4 людини заразилися на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії. Додамо, що всього на судні було 25 українців, які були членами екіпажу. Хворих на Covid-2019 госпіталізували, а Україна розглядає можливість евакуації 21 особи. 

Втім, є й позитивні новини. українка, яка однією з перших захворіла на лайнері – повністю одужала. Її виписали з лікарні ще 27 лютого

П'ятою громадянкою України з короновірусом стала 26-річна дівчина, яка живе і працює в Італії. Наразі вона перебуває у лікарні в Неаполі. У карантин відправили її батьків та усіх, хто, ймовірно, з нею контактував.


Зафіксовано п'ять випадків зараження коронавірусом серед українців / Getty Images

Найпоширеніші питання про боротьби України із ймовірним спалахом:

Скільки в Україні інфекційних боксів для пацієнтів з підозрою на коронавірус: 2,5 тисячі боксів – це перші приміщення, в які ізолюють людей з підозрою, і там, де надається медична допомога хворим в разі лабораторного підтвердження.

Скільки місць має Україна на випадок спалаху коронавірусу: є 12 тисяч ліжок на випадок спалаху коронавірусної інфекції. Таким чином, у випадку епідемії місць вистачить на 4 місяці.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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