Коронавірус в Україні: у Чернівцях перевіряють уже двох осіб

26 лютого у Чернівцях шпиталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Напередодні в інфекційній лікарні опинилася жінка, яка нещодавно повернулася з Італії. Наразі достеменно невідомо, що стало причиною їхньої недуги.

Стан жінки, яку у Чернівцях із підозрою на короновірус шпиталізували вчора, наразі покращився. Аналізи на вірус Covid-2019, будуть направлені до Київської лабораторії сьогодні ввечері. Однак, як повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, вже відомо, що це – не грип. Експрестести показали негативний результат.

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Сьогодні в інфекційному відділенні обласної лікарні опинився ще один чоловік. Про нього відомо лише те, що він тривалий час перебував в Італії і нещодавно повернувся. Лікарі обстежують обидвох хворих та вже відзначають зміни їхнього стану.

Пацієнти у дещо порушеному, але не критичному стані. Можна констатувати, що стані середньої тяжкості. Діагностовано пневмонію в обох з них, але їхнє самопочуття покращується.

Учора медики припускали, що шпиталізована жінка хвора на грип, тому підозра на коронавірус є малою.

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В обласній держадміністрації запевнили: дві лікарні у Чернівцях готові і надалі приймати хворих із підозрою на коронавірус, для цього є усе необхідне. Зокрема медперсонал має 50 масок і 50 комбінезонів з окулярами.

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