В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: МОЗ
МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні.
Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телегам-каналі.
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В Україні підтвердили два нових випадків коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів,
– йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначили, що пацієнти ізольовані, їм надають відповідне лікування. Також у відомстві запевнили, що відстежують людей, які контактували з хворим.
Нагадаємо, що 3 березня Україна оголосила про перший зафіксований випадок коронавірусу в країні.
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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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