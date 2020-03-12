В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: МОЗ

МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні.

Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телегам-каналі.

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В Україні підтвердили два нових випадків коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів,

– йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що пацієнти ізольовані, їм надають відповідне лікування. Також у відомстві запевнили, що відстежують людей, які контактували з хворим.

Нагадаємо, що 3 березня Україна оголосила про перший зафіксований випадок коронавірусу в країні.

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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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