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В Україні від коронавірусу одужали 79 людей: статистика по областях

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Кількість людей, які одужали від коронавірусу в Україні / ukrinform.ua

Станом на 11 квітня в Україні клінічно підтвердили 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Одужати від недуги вдалося 79 українцям.

Випадки одужання від коронавірусної інфекції зафіксували у 14 областях України. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За інформацією на 11 квітня, кількість людей, які одужали, за добу зросла на 18 осіб,
– йдеться у повідомленні.

Побороти коронавірус вдалося 79 українцям. Вперше цей показник перевищив кількість летальних випадків від COVID-19.

В яких областях зафіксували випадки одужання від коронавірусу (станом на 11 квітня):

  • Чернівецька область – 21 людина;
  • Івано-Франківська – 12;
  • Київська – 9;
  • Запорізька – 8;
  • Вінницька – 7;
  • Дніпропетровська – 5;
  • Львівська – 5;
  • Рівненська – 3;
  • Закарпатська – 3;
  • Волинська – 2;
  • Донецька – 1;
  • Сумська – 1;
  • Тернопільська – 1;
  • Черкаська – 1.

 


Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
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