В Україні від коронавірусу одужали 79 людей: статистика по областях

Станом на 11 квітня в Україні клінічно підтвердили 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Одужати від недуги вдалося 79 українцям.

Випадки одужання від коронавірусної інфекції зафіксували у 14 областях України. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За інформацією на 11 квітня, кількість людей, які одужали, за добу зросла на 18 осіб,

– йдеться у повідомленні.

Побороти коронавірус вдалося 79 українцям. Вперше цей показник перевищив кількість летальних випадків від COVID-19.

В яких областях зафіксували випадки одужання від коронавірусу (станом на 11 квітня):

Чернівецька область – 21 людина;

Івано-Франківська – 12;

Київська – 9;

Запорізька – 8;

Вінницька – 7;

Дніпропетровська – 5;

Львівська – 5;

Рівненська – 3;

Закарпатська – 3;

Волинська – 2;

Донецька – 1;

Сумська – 1;

Тернопільська – 1;

Черкаська – 1.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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