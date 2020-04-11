В Україні від коронавірусу одужали 79 людей: статистика по областях
Станом на 11 квітня в Україні клінічно підтвердили 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Одужати від недуги вдалося 79 українцям.
Випадки одужання від коронавірусної інфекції зафіксували у 14 областях України. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
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За інформацією на 11 квітня, кількість людей, які одужали, за добу зросла на 18 осіб,
– йдеться у повідомленні.
Побороти коронавірус вдалося 79 українцям. Вперше цей показник перевищив кількість летальних випадків від COVID-19.
В яких областях зафіксували випадки одужання від коронавірусу (станом на 11 квітня):
- Чернівецька область – 21 людина;
- Івано-Франківська – 12;
- Київська – 9;
- Запорізька – 8;
- Вінницька – 7;
- Дніпропетровська – 5;
- Львівська – 5;
- Рівненська – 3;
- Закарпатська – 3;
- Волинська – 2;
- Донецька – 1;
- Сумська – 1;
- Тернопільська – 1;
- Черкаська – 1.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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