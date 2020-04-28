Перемогти коронавірус: як український бізнес допомагає лікарям та пацієнтам

Україна кинула всі сили та ресурси на боротьбу із коронавірусом. Ми розкажемо вам, як українці допомагають державі подолати небезпечну епідемію.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Згідно із даними Міністерства охорони здоров’я, на коронавірус в Україні може захворіти 2% населення – майже 800 тисяч людей. Звісно, це – найбільш оптимістичний сценарій розвитку подій. Саме за таких показників система охорони здоров'я України безболісно впорається з кількістю хворих. Поки що, як кажуть у МОЗ, саме за таким сценарієм і йде ситуація.

Для того, аби Україна не звернула із цього оптимістичного сценарію, чимало зусиль докладають усі – і держава, і бізнес, і громадські організації і численні волонтери. І це той випадок, коли надзвичайно цінною є допомога у всіх її можливих проявах.

Український бізнес допомагає лікарям, пацієнтам та країні подолати пандемію коронавірусу.

Матеріальна допомога

Великий бізнес найактивніше включився у допомогу, кошти відомі компанії із різних галузей виділяють на придбання необхідного медичного обладнання, яке допомагає рятувати життя, а також на засоби індивідуального захисту для лікарів. Ось лише деякі приклади підтримки, яку бізнес надав українським лікарям.

Агроіндустріальний холдинг МХП став опікуном двох областей України: Вінницької та Черкаської. На Вінниччині агрохолдинг направив на закупівлю 19 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і засобів індивідуального захисту для медиків 15 млн грн. На закупівлю першочергового обладнання для лікарень та засобів індивідуального захисту в Черкаській області виділили близько 14 млн грн.



Засоби індивідуального захисту для канівських лікарів

Також МХП у межах своєї ініціативи, допомагає у пошуку та придбанні всіх необхідних та залучає власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення. Тест-системи, апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори та інше обладнання Україна вимушена закуповувати переважно з-за кордону. Відтак, чимало часу та зусиль витрачається на пошук сертифікованих постачальників, підписання договорів та міжнародну логістику в умовах зачинених кордонів. У питанні протидії коронавірусу, коли найдорожчим є час та оперативність реакції, така ініціатива є вкрай важливою.

Крім цього, кожне підприємство Групи, а їх більше 30 в 14 регіонах, надають допомогу медичним установам в залежності від нагальних потреб.

Компанія також виділила 55 млн грн для загальнонаціонального фонду з протидії коронавірусу. Гроші спрямовані на найнагальніші потреби: експрес-тести для діагностики, апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту тощо. Розподілом коштів займаються фахівці Міністерства охорони здоров’я.



Засоби індивідуального захисту

Мережа супермаркетів "Сільпо" виділила 100 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для лікарень та засобів захисту медиків. Половина цих коштів була витрачена на те, аби придбати 1 000 000 наборів реагентів для тестування на коронавірус. Компанія заявила, що реагенти доставлять в усі регіони, де працюють спеціалізовані лабораторії МОЗ. На сьогодні в Україні їх 26 — дві в Києві та по одній у кожній області.

ПриватБанк виділив 1 млн євро на поставку українським лікарням 28 апаратів штучної вентиляції легенів та іншого, необхідного для подолання наслідків епідемії коронавірусу, обладнання. Крім того, ПриватБанк в рамках Фонду "Дихай!" запустив благодійну програму "Разом проти коронавіруса". Вона спрямована на те, аби акумулювати кошти банку та пожертв клієнтів для постачання необхідного обладнання обласним лікарням країни.

Завдяки цій програмі уже закупили два апарати штучної вентиляції легенів для Одеської області, по одному – для Києва та Лисичанська. Міській комунальній лікарні швидкої допомоги Тернополя придбали один дефібрилятор, електрокардіограф та пульсоксиметри. Аналогічне медичне обладнання 2 квітня отримала міська лікарня №1 у Житомирі. Обласній клінічній лікарні та обласній дитячій клінічній лікарні у Чернівцях передали комплекти пульсоксиметрів та аспіраторів, мобільний рентгенівський апарат, а також комплекти електрокардіографів і капнографів.



Апарати ШВЛ

Телеком-оператор Vodafone Ukraine виділив 33 млн грн. 28 млн грн з них – кошти компанії-власника "Vodafone Україна" – Neqsol Holding. На ці гроші вже купили 5 апаратів ШВЛ, інші направлять на покупку систем тестування і захисту для медиків у Львові, Харкові, Житомирі та Луцьку.

Українська IT-компанія SoftServe пожертвує 10 млн грн в корпоративний благодійний фонд "Відкриті очі". Гроші спрямують на медтехніку, ліки та інші необхідні матеріали.

Колобарації заради допомоги

Допомагають лікарям не лише виділенням коштів на покупку всього необхідного. Чимало компаній об’єднались, аби надати допомогу спільними зусиллями.

Так, наприклад, чимало цікавих (а головне – ефективних) колобарацій утворилось навколо благодійного фонду "Пацієнти України". Завдяки цьому фонд який зібрав та витратив близько 3 млн грн на те, аби допомогти українським лікарям із засобами індивідуального захисту, які зараз стали дефіцитним товаром в усьому світі.

Задля того, аби допомогти фонду зібрати кошти мережа магазинів техніки COMFY, підтримала челендж #стрижусявдома, ініційованого рекламним агентством Banda. Мета челенджу — зібрати 1 000 000 гривень на допомогу медикам, які щодня ризикують життям і борються з COVID-19. У його рамках СOMFY передає БФ "Пацієнти України" 10% від кожної проданої машинки для стрижки. Вже зібрано більше 108 тис. гривень (70 тис. гривень зібрано завдяки челенджу, ще 38 тис. гривень перераховує компанія СOMFY).



#cтрижусявдома челендж

Ще одну співпрацю, спрямовану на підтримку медиків, запустили сервіс швидкої кур’єрської доставки Glovo та компанія Mastercard. Певна сума від кожного замовлення через Glovo, оплаченого карткою Mastercard, буде йти на рахунок фонду. Мета цієї співпраці — зібрати 600 тис. гривень.

Спільно із партнерами компанія Uklon також запустила низку акцій, які мають підтримати лікарів та пацієнтів України. Так, спільно із OKKO компанія безкоштовно перевозить медиків у Львові, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Маріуполі та Дніпрі. Разом із Mastercard в експрес-режимі почали забезпечувати всіх водіїв Uklon масками, а всі активні машини – дезінфекторами.

Також разом з командою Київського штабу допомоги stopCovidKyiv Uklon надав безкоштовні поїздки для людей, які три рази в тиждень зобов'язані проходити процедуру гемодіалізу. За підтримки мережі АЗК "WOG", Uklon спільно із платформою ДонорUA і фондом "Варто жити" також запустив всеукраїнський проект, який забезпечить безкоштовними поїздками донорів у семи містах України. Завдяки цьому буде трохи реальніше надолужити критичну нестачу донорської крові, яка значною мірою була спричинена призупинкою громадського транспорту через карантин.

МОЗ та Uber також домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Допомога ресурсами

Аби допомогти державі у боротьбі із коронавірусом, українці готові ділитись не лише грошима, а усіма можливими ресурсами. І це стосується не лише великого бізнесу.

Так, наприклад, корпорація "Біосфера" не лише придбала швейцарський апарат штучної вентиляції легенів Hamilton C3 вартістю 36 тис євро для обласної лікарні у Летичеві. Вона вирішила безкоштовно виготовляти пакети для технології штучної вентиляції легенів без використання апаратів ШВЛ.

Це – технологія Bubble CPAP, або ж режим неінвазивної вентиляції легенів під постійним позитивним тиском. Його величезна перевага полягає в тому, що для його застосування не обов’язково мати професійний апарат ШВЛ. Технологія передбачає, що пацієнт дихає у спеціальному щільному пакеті, а видихає через шланг в окрему ємність з рідиною. Такий метод найчастіше застосовується для лікування новонароджених із дихальною недостатністю. Він не є повноцінним замінником ШВЛ, але допоможе, якщо вірус почне поширюватися активніше та збільшить навантаження на лікарні.

Технологи корпорації виготовили пакет із щільністю в 40 мікрон з непахучого та нетоксичного матеріалу, зі спеціальною пайкою, безпечними затяжками і клапанами. Зараз розробляють креслення, щоб надрукувати відсутні деталі на 3D-принтері.

Науково-виробнича компанія Extrusion in motion пропонує лікарням безкоштовне створення 3D-моделей і друку всіх пластикових запасних частин апаратів штучного дихання. У компанії нагадали історію, коли в італійському місті Брешіа зламалися апарати і терміново потрібні були клапани. Після деяких пошуків в Мілані і Брешії, на щастя, в лікарню привезли 3D-принтер і всього за кілька годин виготовили модель. Це врятувало життя не однієї людини.

У проекті "Школа військових водолазів" взяли на озброєння метод, розроблений італійцями: використання масок для плавання у якості захисного засобу.



Італійський інженер Алессандро Ромайолі демонструє маску з клапаном для підключення до апарату ШВЛ

Лікарі підтвердили ефективність такого способу: прозора маска з широким кутом огляду, яка герметично прилягає до обличчя, закриває усі слизові носа, рота і очей, а спеціальний мембранний фільтр ще й очищує повітря. Зараз у "Школі військових водолазів" готують першу партію захисних масок до застосування. Після певної модернізації, маску можна використовувати як для лікаря, так і для неінвазивної, без інтубації, оксигенації пацієнтів на апараті штучної вентиляції легень. Кажучи просто – надягнути на пацієнта маску й забезпечити йому контрольований притік кисню без додаткових втручань.

Це – лише окремі приклади того, як українці допомагають лікарям у боротьбі із коронавірусною інфекцією. Повний список компаній, які мобілізували всі свої зусилля, значно більший.

Графіка із компаніями, які допомагають у боротьбі із коронавірусом

Проєкт створено за підтримки МХП.