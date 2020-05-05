Як змінилася кількість хворих на коронавірус в Україні за останній місяць: інфографіка

За квітень кількість хворих на коронавірус в Україні зросла. Найбільший сплеск захворюваності спостерігався після Вербної неділі та Великодня.

Опираючись на дані МОЗ, 24 канал створив інфографіку, яка по днях демонструє захворюваність на COVID-19 в Україні в квітні та на початку травня.

Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

До 8 квітня в Україні фіксували не більше ніж 200 випадків зараження на добу, але згодом захворюваність почала зростати. Особливо вона підскочила через 3 дні після Вербної неділі, коли за добу в Україні вперше зареєстрували понад 500 випадків.

Після цього захворюваність почала трішки знижуватись, але вже через три дні після першого дня Великодня в країні зареєстрували понад 400 випадків, а за п'ять днів кількість нових хворих за добу перевищила 500.

Зазначимо, що після сплеску другого травня, коли в Україні зареєстрували 550 випадків зараження коронавірусом, захворюваність почала поступово знижуватися.



Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні за останній місяць / Інфографіка 24 каналу

Володимир Зеленський вважає, що Україні вдалося уникнути страшних сценаріїв пандемії. За його словами, в Офісі Президента передбачали, що позитивні тенденції почнуться за тиждень до послаблення карантину.

Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину,

– заявив Зеленський.

Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що невисокий рівень захворюваності – результат вчасного запровадження карантину та дисциплінованого відношення громадян. Він закликав українців продовжувати дотримуватись обмежень та пояснив, що їх послаблення – це пом'якшення карантину, а не його зняття.

Прем'єр додав, що чи продовжать карантин в Україні після 22 травня залежатиме від того, яка ситуація з COVID-19 буде в у країні та світі.

Ми зараз бачимо, що ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас пом’якшення карантину не означає його зняття. Карантин буде продовжено до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія у світі, як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас,

– сказав Шмигаль.

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