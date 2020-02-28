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Коронавірус в домашніх тварин: зафіксували перший випадок захворювання

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В собаки виявили коронавірус / Unsplash

У Гонконгу вперше діагностували коронавірус у домашнього собаки. Тварина належить чоловіку, який теж хворіє на Covid-19.

Про це повідомляє прес-служба уряду Гонконгу, посилаючись на заяву прес-секретаря Міністерства сільського господарства, рибальства й охорони природи.

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У Міністерстві зазначили, що собака належить одному з пацієнтів, яких хворіє на коронавірус. Він перебуває на домашньому карантин у власній квартирі в Тай Хані.

Цікаво, що у собаки не було ніяких симптомів захворювання коронавірусом, але через хворобу господаря їй зробили аналізи. Після отримання слабкого позитивного результату в слині тварини, собаку забрали у власника та помістили на карантин у спеціальному приміщенні для утримання в порту Гонконгу.

Це перший такий випадок, раніше науковці не мали даних про можливості поширення коронавірусу між тваринами й людьми.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Китай Лікування Світ тварин
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