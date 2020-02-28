Коронавірус в домашніх тварин: зафіксували перший випадок захворювання
У Гонконгу вперше діагностували коронавірус у домашнього собаки. Тварина належить чоловіку, який теж хворіє на Covid-19.
Про це повідомляє прес-служба уряду Гонконгу, посилаючись на заяву прес-секретаря Міністерства сільського господарства, рибальства й охорони природи.
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У Міністерстві зазначили, що собака належить одному з пацієнтів, яких хворіє на коронавірус. Він перебуває на домашньому карантин у власній квартирі в Тай Хані.
Цікаво, що у собаки не було ніяких симптомів захворювання коронавірусом, але через хворобу господаря їй зробили аналізи. Після отримання слабкого позитивного результату в слині тварини, собаку забрали у власника та помістили на карантин у спеціальному приміщенні для утримання в порту Гонконгу.
Це перший такий випадок, раніше науковці не мали даних про можливості поширення коронавірусу між тваринами й людьми.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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