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Коронавірус у Німеччині: кількість хворих різко зросла до 349

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Коронавірус в Німеччині: останні новини / usatoday.com

В Німеччині стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. За останню добу в країні зафіксували 109 нових випадків зараження.

Станом на 5 березня, у Німеччині на китайський коронавірус захворіли 349 людей, пише The Guardian.

До теми Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Інститут Роберта Коха повідомляє, що середній вік інфікованих становить всього 38 років.

Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Північному Рейні-Вестфалії – нині там 175 хворих. Натомість у Баден-Вюртемберґу – 65 випадків зараження. 

Де розташований Північний Рейн – Вестфалія

Коротко про коронавірус станом на 5 березня

  • Станом на 5 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 286 осіб. Загальна кількість інфікованих – 95 748 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 53 423 людини.
  • В Італії зафіксували 3 089 випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії. 
  • Коронавірус зареєстрували в Україні, Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії. 
  • В Ірані підтвердили 2 922 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 92 смерті. 
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.

що варто знати про коронавірус
Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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