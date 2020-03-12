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Коронавірус у Грузії: низка грузинських чиновників перебуває на карантині

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Коронавірус у Грузії / eufordigital.eu

Помічник МОЗ Грузії пішов на двотижневу самоізоляцію після того, як його дружина захворіла на коронавірус. Через тиждень у нього виявили Covid-19.

Про це розповіла очільниця МОЗ Грузії Катерина Тікарадзе, повідомляє РИА Новости.

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Тікарадзе зауважила, що на момент виявлення коронавірусу у її помічника, він вже перебував на самоізоляції. Завдяки цьому, ризик поширення інфекції залишився невисоким.  

Але ми все одно вжили заходів, і мій помічник уже тиждень не з'являється в міністерстві,
– заявила міністерка.

Хто ще з грузинських чиновників перебуває на ізоляції:

  • Заступник міністра економіки Геннадій Арвеладзе; 
  • Голова комітету з аграрних питань Отар Данелія.

Тим часом, коронавірус підтвердили у заступника міністра сільського господарства Юрія Нозадзе й сина глави Центру з контролю над захворюваннями, який обіймає посаду глави наглядового центру медичної корпорації "Евекс" – Ніколоза Гамкрелідзе.

Станом на 12 березня, у Грузії 24 людини захворіли на Covid-19.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Грузії Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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