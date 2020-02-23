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Коронавірус в Ірані: офіційно повідомили про 6 померлих та кількадесят хворих

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Спалах коронавірусу в Ірані / Колаж 24 каналу

Шість людей померло від коронавірусу Covid-19 в Ірані. Заразилися щонайменше 28 людей, серед яких і голова одного з районів столиці Ірану Тегерана. Влада закриває школи та закликає припинити релігійні зібрання.

Про це розповів прессекретар міністерства охорони здоров'я Ірану Кіянош Джаханпур 22 лютого, пише Sky News Arabia

 Тим часом в Італії масово перенесли футбольні матчі через коронавірус

Загальна кількість людей в Ірані, у яких підтвердили коронавірус Covid-19 – 28. Шестеро вже померли. Більшість випадків зараження зафіксували у місті Кум, розташованому за 120 кілометрів на південь від Тегерана.

  • У суботу, 22 лютого, позитивний результат тесту на коронавірус отримав мер 13-го округу Тегерана Мортеза Рахманзаде – його госпіталізували з симптомами захворювання у п'ятницю, 21 лютого. 

Щоб запобігти епідемії, влада Ірану вже вирішила закрити школи та університети у містах Кум та Арак. Також закликають припинити там релігійні збори.

Коронавірус
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у світі: останні дані

Станом на 22 лютого 2020 року зареєстровано:

  • 77661 випадок захворювання на Covid-19,
  • 2360 (3,0%) людей померли,
  • 20925 (26,9%) – одужали.

За межами Китаю – 1267 випадків зараження у 27 країнах світу. Зокрема, 64 випадки у Європі:

  • Італія – 20,
  • Німеччина – 16,
  • Франція – 12, 
  • Велика Британія – 9,
  • Росія та Іспанія – по 2,
  • Фінляндія, Швеція та Бельгія – по 1. 

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано. 

До теми: Трамп розлютився через повернення американців, хворих на коронавірус

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Близький Схід Жертви Коронавірус 2020 Іран Здоров'я Медицина
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