Коронавірус в Ірані: офіційно повідомили про 6 померлих та кількадесят хворих
Шість людей померло від коронавірусу Covid-19 в Ірані. Заразилися щонайменше 28 людей, серед яких і голова одного з районів столиці Ірану Тегерана. Влада закриває школи та закликає припинити релігійні зібрання.
Про це розповів прессекретар міністерства охорони здоров'я Ірану Кіянош Джаханпур 22 лютого, пише Sky News Arabia.
Тим часом в Італії масово перенесли футбольні матчі через коронавірус
Загальна кількість людей в Ірані, у яких підтвердили коронавірус Covid-19 – 28. Шестеро вже померли. Більшість випадків зараження зафіксували у місті Кум, розташованому за 120 кілометрів на південь від Тегерана.
- У суботу, 22 лютого, позитивний результат тесту на коронавірус отримав мер 13-го округу Тегерана Мортеза Рахманзаде – його госпіталізували з симптомами захворювання у п'ятницю, 21 лютого.
Щоб запобігти епідемії, влада Ірану вже вирішила закрити школи та університети у містах Кум та Арак. Також закликають припинити там релігійні збори.
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус у світі: останні дані
Станом на 22 лютого 2020 року зареєстровано:
- 77661 випадок захворювання на Covid-19,
- 2360 (3,0%) людей померли,
- 20925 (26,9%) – одужали.
За межами Китаю – 1267 випадків зараження у 27 країнах світу. Зокрема, 64 випадки у Європі:
- Італія – 20,
- Німеччина – 16,
- Франція – 12,
- Велика Британія – 9,
- Росія та Іспанія – по 2,
- Фінляндія, Швеція та Бельгія – по 1.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.
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