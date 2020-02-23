Коронавірус в Ірані: офіційно повідомили про 6 померлих та кількадесят хворих

Шість людей померло від коронавірусу Covid-19 в Ірані. Заразилися щонайменше 28 людей, серед яких і голова одного з районів столиці Ірану Тегерана. Влада закриває школи та закликає припинити релігійні зібрання.

Про це розповів прессекретар міністерства охорони здоров'я Ірану Кіянош Джаханпур 22 лютого, пише Sky News Arabia.

Тим часом в Італії масово перенесли футбольні матчі через коронавірус

Загальна кількість людей в Ірані, у яких підтвердили коронавірус Covid-19 – 28. Шестеро вже померли. Більшість випадків зараження зафіксували у місті Кум, розташованому за 120 кілометрів на південь від Тегерана.

У суботу, 22 лютого, позитивний результат тесту на коронавірус отримав мер 13-го округу Тегерана Мортеза Рахманзаде – його госпіталізували з симптомами захворювання у п'ятницю, 21 лютого.

Щоб запобігти епідемії, влада Ірану вже вирішила закрити школи та університети у містах Кум та Арак. Також закликають припинити там релігійні збори.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у світі: останні дані

Станом на 22 лютого 2020 року зареєстровано:

77661 випадок захворювання на Covid-19,

2360 (3,0%) людей померли,

20925 (26,9%) – одужали.

За межами Китаю – 1267 випадків зараження у 27 країнах світу. Зокрема, 64 випадки у Європі:

Італія – 20,

Німеччина – 16,

Франція – 12,

Велика Британія – 9,

Росія та Іспанія – по 2,

Фінляндія, Швеція та Бельгія – по 1.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.

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