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Коронавірус в Ірпені: людей зі всього будинку хворої просять самоізолюватися

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Коронавірус в Ірпені / tsn.ua

В Ірпені на коронавірус захворіла вагітна жінка. До будинку, де живе жінка, приїхали машини "Муніципальної варти", вони закликають мешканців самоізолюватися.

Під'їзди дезінфікують спеціальними розчинами, а людей просять залишатися вдома. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу сказав член штабу з протидії коронавірусу в Ірпені Антон Головенко.

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Головенко розповів, що після інформації про підтвердження коронавірусу у вагітної жінки, зібрався штаб і розробили подальші дії. Мовиться про:

  • самоізоляцію жителів будинку;
  • дезінфекцію під'їзду.

Він наголосив, що насильно на карантин нікого не закриватимуть. 

Що відомо про стан вагітної жінки

Жінка перебуває на пізньому терміні вагітності. Ймовірно, заразилася від своєї родички, яка нещодавно приїхала з-за кордону. Зараз вагітна перебуває у пологовому будинку в сусідньому містечку Ворзелі. Її відвезли туди, бо інфекційне відділення ірпінської міської лікарні у поганому стані й не готове до прийому хворих на коронавірус

Наразі керівництво пологового будинку проводить нараду з чиновниками з Київської обладміністрації. Там вирішують чи залишити жінку в пологовому і виселити всіх інших породіль. Чи перевозити її до Києва і проводити повну дезінфекцію будинку,
– написали у телеграм-каналі Teza.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини Здоров'я
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