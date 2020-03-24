Коронавірус в Іспанії: солдати знаходять мертвих в покинутих будинках пристарілих

Під час дезінфекції будинків в Іспанії солдати виявили мертвих людей похилого віку в декількох установах для літніх, які померли від коронавірусу.

Тіла, мабуть, залишалися непоміченими довгий час, пишуть іспанські ЗМІ з посиланням на військову службу екстреної допомоги UME.

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Міністр транспорту Хосе Луїс Абалос підтвердив ці повідомлення на прес-конференції в Мадриді, але підкреслив, що поки мало інформації. У разі необхідності прокуратура почне розслідування.



Дезінфекція в Іспанії / nst.com.my

Міністерка оборони Маргарита Роблес розповіла, що бачили солдати в цих будинках: "люди були недоглянуті та хворі, мертві залишалися на своїх ліжках. Потрібно з усією жорсткістю діяти проти тих, хто несе відповідальність за подібні випадки в будинках для літніх".

Протягом кількох днів в будинку для літніх людей Монте-Ермосо в Мадриді загинули 20 осіб, а в будинку в Сьюдад-Реалі – 15. Інфекція була виявлена ​​у більшості померлих. Численні інфіковані люди похилого віку померли й в інших будинках престарілих в Мадриді і по всій Іспанії.

На вимогу організації із захисту пацієнтів прокуратура почала розслідування у будинку для літніх людей Монте-Ермосо. За даними мадридської міської адміністрації, на додаток до загиблих, 75 людей (в тому числі персоналу), були заражені коронавірусом. Родичі пацієнтів з Монте-Ермосо та інших будинків престарілих говорили про катастрофічні гігієнічних умовах і нестачу захисного спорядження для медичного персоналу.

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