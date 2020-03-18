Коронавірус в Іспанії: українка розповіла про ситуацію в країні

Іспанія є другою країною Європі, в якій зафіксовано найбільшу кількість людей, інфікованих коронавірусом. З початку спалаху захворювання було підтверджено 13 716 випадків, з них померло 558 людей, а 1081 – одужали.

Попри встановлений загальнонаціональний карантин, який влада ввела 15 березня, в країні працює громадський транспорт. Однак курсує з деякими обмеженнями. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповіла мешканка міста Молльо Оксана Андрієвська.

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Вона зазначила, що спочатку влада Іспанії оголосила про введення надзвичайного стану, який передбачав обмеження пересування людей і транспорту. Згодом вони побачили, що це провокує великі затори, а також дуже багато людей користувалися метро. Всі вони не могли дотримуватися дистанції у 1-1,5 метри, як це вимагали медики та влада.

Тому зараз ввели більшу кількість транспорту, люди пересуваються вільніше,

– відзначила Оксана Андрієвська.

У мережі з'являються відео, на яких люди, одягнені в костюми динозаврів, виходять на вулицю, попри заборону влади.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

Оксана Андрієвська розповіла, що на вулицях Іспанії наразі десь близько 10 тисяч патрульних машин, які слідкують за дотриманням надзвичайного стану. Дозволено:

викинути сміття;

за потреби сходити в продуктові магазини, аптеки чи банки;

відвідати перукарні – їх залишили для людей з обмеженими можливостями, адже їхні спеціальні центри – зачинені.

Вона додала, що поліція часто перевіряє сертифікати, в яких написано місце призначення. "Крім цього, вони дивляться паспорт, і якщо бачать, що ти повертаєшся додому, то вони це дозволяють", – додала українка.

За словами дівчини, дещо змінилася ситуація з тими, хто має помешкання поза межами свого міста, у так званій другій резиденції. Адже з 21-22 березня буде заборонено пересуватися в так звані другі резиденції.

Тому що минулого тижня чимало людей з Мадрида приїхали на узбережжя Середземного моря, щоб перебути карантин. Вони це сприйняли як канікули. Люди вийшли в бари, на пляж. Власне, тому влада ввела сплату порушникам,

– пояснила Оксана Андрієвська.

Коронавірус в Іспанії: коротко

Іспанія є другою найбільш постраждалою країною від коронавірусу в Європі після Італії.

У країні ввели 15-денний карантин.

За добу в Іспанії зафіксували на 18% більше випадків коронавірусу, аніж зазвичай.

Всього в Іспанії з початку спалаху було підтверджено 13 716 випадків захворювання. Померло 558 людей, 1081 – одужали.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу