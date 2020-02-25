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Загроза коронавірусу: в аеропорту Київ вимірюють температуру в пасажирів з Італії

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В аеропорту Київ (Жуляни) вимірюють температуру у пасажирів з Італії, де спалахнув коронавірус / Колаж 24 каналу

Через поширення коронавірусу в Італії, в аеропорту "Київ" (Жуляни) почали проходити обов'язкову температурну перевірку всі пасажири, які прибувають рейсами прямого авіасполучення з Італією. Зауважимо, що від коронавірусу в Італії померли 10 людей, ще понад 300 – хворі.

"У зв’язку із спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVid-2019 в окремих районах Італії, рейси, які прибувають до аеропорту "Київ" з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, що прибувають", – повідомили у прес-службі летовища.

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Там також опублікували фото, на яких пасажирам вимірюють температуру пірометром – приладом для безконтактного вимірювання температури.

Спецсканерів і тепловізорів в аеропорту немає. З боку держави жодного спеціального контролю у зв'язку з епідемією коронавірусу ні на рейсах з Італії, ні на рейсах з інших країн не забезпечено. Жодних розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли,
– повідомила агентству Інтерфакс-Україна речниця аеропорту "Київ" Галина Богданенко.

Вона додала, що в аеропорту "Київ" у штатному режимі працює санітарно-карантинний пункт, що перебуває в підпорядкуванні Лабораторного центру МОЗ на повітряному транспорті.

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Раніше прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що в українських аеропортах перевірятимуть стан здоров'я пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксований коронавірус.

Також раніше 25 лютого в аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на середину дня представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічав лише рейси, що прибувають з Італії.

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Що відомо про коронавірус: факти у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Новини Києва авіація Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя
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