Коронавірус в Італії: кількість заражених різко зросла, країна вдається до жорстких обмежень
В Італії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 79 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації, 2 померли від цієї хвороби. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.
Так, свободу пересування обмежили аж в 11 муніципалітетах країни. Про це інформує Agenzia Italia.
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У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:
- Ломбардія – 54 людини;
- Венето – 17 людей;
- Емілія-Романья – 2;
- Лаціо – 2;
- П’ємонт – 1.
Наразі в Італії госпіталізовані 33 людини з симптомами коронавірусу, з них 18 – у реанімації. В домашній ізоляції перебувають 11 осіб.
У зв’язку з такою ситуацією італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.
За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.