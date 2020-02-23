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Коронавірус в Італії: кількість заражених різко зросла, країна вдається до жорстких обмежень

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В Італії – вже 79 випадків зараження коронавірусом / Ілюстративне фото/ AP

В Італії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 79 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації, 2 померли від цієї хвороби. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Так, свободу пересування обмежили аж в 11 муніципалітетах країни. Про це інформує Agenzia Italia.

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У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

  • Ломбардія – 54 людини;
  • Венето – 17 людей;
  • Емілія-Романья – 2;
  • Лаціо – 2;
  • П’ємонт – 1.

Наразі в Італії госпіталізовані 33 людини з симптомами коронавірусу, з них 18 – у реанімації. В домашній ізоляції перебувають 11 осіб.

У зв’язку з такою ситуацією італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.

За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.


Міфи та правда про коронавірус/ інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Інфекція у Європі Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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