Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великодня

Після католицького Великодня до лікарень надходило значно більше нових інфікованих коронавірусом, аніж за тиждень чи й два перед цим – і це попри жорсткий карантин. Про це розповів один з українських лікарів, які побували в Італії й були свідками подій.

Про це розповідав в ефірі "Право на владу" увечері 23 квітня один з українських лікарів, які повернулися з Італії – керівник госпіталю МВС у Київській області Юрій Сак.

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Попри те, що в Італії ввели жорсткі правила карантину, після святкувань Великодня ми побачили, що в лікарню почали поступати значно більше пацієнтів, які не поступали до цього за тиждень чи й за два,

– сказав лікар.

На його думку, умови карантину, які ввела українська влада – "досить зважені" і потрібні, адже "Україна ще не пройшла той пік захворюваності й смертності, який вже пройшла Італія".

"Відлітаючи, ми спостерігали, що деякі послаблення в Італії є. Але все-таки вулиці пусті, магазини та розважальні центри закриті. Влада намагається застосовувати всі важелі, щоб стримати захворюваність і смертність", – так описав Юрій Сак ситуацію в Італії.

Лікар додав, що італійці "теж вже втомилися від цього карантину". Італійці ж бо – волелюбні люди, які звикли бути на вулицях, харчуватися у кафе та ресторанах, гуляти й розважатися. Та попри все це влада ввела жорсткий карантин.

Навіть коли ми були на великодні свята в Італії, нас попередили: "Будь ласка, не виходьте на вулиці, не ходіть по вулицях і магазинах, тому що заходи карантину будуть посилені",

– зазначив Сак.

На COVID-19, зауважимо, в Італії хворіють вже 190 тисяч людей, понад 25 тисяч з яких – померли.

В Україні ж, нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом вже перевищує 7 тисяч, а карантин продовжили до 11 травня.



Карантин продовжили: деталі / Інфографіка 24 каналу

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