Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великодня
Після католицького Великодня до лікарень надходило значно більше нових інфікованих коронавірусом, аніж за тиждень чи й два перед цим – і це попри жорсткий карантин. Про це розповів один з українських лікарів, які побували в Італії й були свідками подій.
Про це розповідав в ефірі "Право на владу" увечері 23 квітня один з українських лікарів, які повернулися з Італії – керівник госпіталю МВС у Київській області Юрій Сак.
Важливе про коронавірус в Італії 23 квітня 2020 року країна побила власний рекорд за кількістю вилікуваних
Попри те, що в Італії ввели жорсткі правила карантину, після святкувань Великодня ми побачили, що в лікарню почали поступати значно більше пацієнтів, які не поступали до цього за тиждень чи й за два,
– сказав лікар.
На його думку, умови карантину, які ввела українська влада – "досить зважені" і потрібні, адже "Україна ще не пройшла той пік захворюваності й смертності, який вже пройшла Італія".
"Відлітаючи, ми спостерігали, що деякі послаблення в Італії є. Але все-таки вулиці пусті, магазини та розважальні центри закриті. Влада намагається застосовувати всі важелі, щоб стримати захворюваність і смертність", – так описав Юрій Сак ситуацію в Італії.
Лікар додав, що італійці "теж вже втомилися від цього карантину". Італійці ж бо – волелюбні люди, які звикли бути на вулицях, харчуватися у кафе та ресторанах, гуляти й розважатися. Та попри все це влада ввела жорсткий карантин.
Навіть коли ми були на великодні свята в Італії, нас попередили: "Будь ласка, не виходьте на вулиці, не ходіть по вулицях і магазинах, тому що заходи карантину будуть посилені",
– зазначив Сак.
На COVID-19, зауважимо, в Італії хворіють вже 190 тисяч людей, понад 25 тисяч з яких – померли.
В Україні ж, нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом вже перевищує 7 тисяч, а карантин продовжили до 11 травня.
Карантин продовжили: деталі / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Скільки коштує лікування від COVID-19 та які умови в палатах: розповідь киянина, який одужав23 квітня , 15:56
-
Степанов: в Україні обмеження через коронавірус залишаться надовго23 квітня , 18:02
-
Спалах коронавірусу в гуртожитку Вишневого: 78 хворих, яка там ситуація зараз23 квітня , 20:03
-
Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2,6 мільйона людей: карта онлайн23 квітня , 20:30
-
Україна займає перше місце по захворюваності медиків на COVID-19, – епідеміолог23 квітня , 23:34
-
За кілька тижнів жителі Швеції матимуть імунітет до коронавірусу попри ігнорування карантину23 квітня , 17:02