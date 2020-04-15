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Коронавірус в Італії: у будинках для літніх людей порушили карантинні обмеження

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В Італії у будинках для літніх людей порушили карантинні обмеження / Getty Images

Сотня будинків в Італії для літніх людей працює з порушенням карантинних обмежень, які ввели через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP з посиланням на документи підрозділу охорони здоров’я карабінерів в Італії, який з лютого перевірив 600 будинків для людей похилого віку.

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Так, 15 будинків були закриті негайно, тому що становили серйозну загрозу для людей літнього віку, а мешканців переселили. 

157 установ були оштрафовані за порушення. До прикладу, відсутність норм безпеки на об'єкті і відсутність захисного спорядження та підготовки персоналу, а прокуратура почала кримінальне розслідування щодо щонайменше десяти будинків.

В Мілані також стався скандальний інцидент. В одному будинку для літніх людей на 1000 місць адміністрація заборонила лікарям і медсестрам носити захисні маски, аби не залякувати жителів.

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Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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