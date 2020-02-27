Коронавірус в Італії виявили у 26-річної українки: вона в лікарні, її родина на карантині

Перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 серед українців в Італії підтвердили 26 лютого. Молода українка приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах хвороби, до батьків на південь країни. Там їй стало погано через кілька днів, лікарі зробили тест та підтвердили коронавірус.

У молодої українки з регіону Кампанія аналіз виявив небезпечний коронавірус. Про це розповіли місцеві ЗМІ та мер регіону, у якому мешкає родина жінки.

Читайте також: Людей в обсервації у Нових Санжарах перевірили на коронавірус: результати тестів

Голова муніципалітету Монтано-Антілія Лучано Трівеллі у фейсбуці опублікував відеозвернення, у якому розповів наступне:

Кілька днів тому 26-річна українка прибула до села Абатемарко.

Вона скаржилася на слабкість і в супроводі своїх батьків ввечері 25 лютого звернулася до лікарні.

Тест на Covid-19 дав позитивний результат в лікарні у Неаполі, але його ще мають підтвердити в Римі.

Зараз українка перебуває в ізольованій палаті під наглядом лікарів.

У карантин відправили її батьків та усіх, хто, ймовірно, з нею контактував.

Українка, у якої виявили Covid-19, живе та працює в Кремоні – це на півночі Італії у Ломбардії, де якраз і зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус.

В Монтано-Антілія вона приїхала до батьків. Цей муніципалітет розташований у південному італійському регіоні Кампанії, за понад 700 кілометрів від Кремони.



Верхня позначка – звідки приїхала українка, нижня – де вона захворіла

Італійці у коментарях до допису Трівеллі побоюються, що поширенню вірусу з півночі на південь країни не вдасться запобігти, та попри все бажають українці швидкого одужання.

Журналістка Stranieriinitalia Мар'яна Сороневич у фейсбуці додала, що українка відчула перші симптоми захворювання лише через 5 днів після приїзду до батьків.

Зараз "стан її здоров'я не критичний – дівчину перевели в інфекційну лікарню у Неаполі".

Коронавірус Covid-19: що треба знати

З грудня 2019 року коронавірусом у світі заразилися понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби 2770 людей, одужали – 30322 людини.

Протягом кількох минулих днів вірус почав різко поширився у Європі, особливо в Італії.

Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

Евакуйовані з Уханя українці та іноземці відбувають обсервацію сьомий день.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

До теми: Кому з українців найбільше загрожує коронавірус: дослідження РНБО