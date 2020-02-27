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Коронавірус в Італії виявили у 26-річної українки: вона в лікарні, її родина на карантині

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В Італії на Covid-19 захворіла українка / Ілюстративне фото (pixabay)

Перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 серед українців в Італії підтвердили 26 лютого. Молода українка приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах хвороби, до батьків на південь країни. Там їй стало погано через кілька днів, лікарі зробили тест та підтвердили коронавірус.

У молодої українки з регіону Кампанія аналіз виявив небезпечний коронавірус. Про це розповіли місцеві ЗМІ та мер регіону, у якому мешкає родина жінки.

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Голова муніципалітету Монтано-Антілія Лучано Трівеллі у фейсбуці опублікував відеозвернення, у якому розповів наступне: 

  • Кілька днів тому 26-річна українка прибула до села Абатемарко.
  • Вона скаржилася на слабкість і в супроводі своїх батьків ввечері 25 лютого звернулася до лікарні.
  • Тест на Covid-19 дав позитивний результат в лікарні у Неаполі, але його ще мають підтвердити в Римі. 
  • Зараз українка перебуває в ізольованій палаті під наглядом лікарів.
  • У карантин відправили її батьків та усіх, хто, ймовірно, з нею контактував. 

Українка, у якої виявили Covid-19, живе та працює в Кремоні – це на півночі Італії у Ломбардії, де якраз і зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус.

В Монтано-Антілія вона приїхала до батьків. Цей муніципалітет розташований у південному італійському регіоні Кампанії, за понад 700 кілометрів від Кремони.

Італія
Верхня позначка – звідки приїхала українка, нижня – де вона захворіла

Італійці у коментарях до допису Трівеллі побоюються, що поширенню вірусу з півночі на південь країни не вдасться запобігти, та попри все бажають українці швидкого одужання. 

Журналістка Stranieriinitalia Мар'яна Сороневич у фейсбуці додала, що українка відчула перші симптоми захворювання лише через 5 днів після приїзду до батьків.

Зараз "стан її здоров'я не критичний – дівчину перевели в інфекційну лікарню у Неаполі". 

Коронавірус Covid-19: що треба знати

  • З грудня 2019 року коронавірусом у світі заразилися понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. 
  • Померли від хвороби 2770 людей, одужали – 30322 людини.
  • Протягом кількох минулих днів вірус почав різко поширився у Європі, особливо в Італії. 
  • Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • Евакуйовані з Уханя українці та іноземці відбувають обсервацію сьомий день. 

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

До теми: Кому з українців найбільше загрожує коронавірус: дослідження РНБО

Кому з українців найбільше загрожує коронавірус: дослідження РНБО
26 лютого
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини України Епідемія Європа Коронавірус Covid-19 Здоров'я Медицина
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