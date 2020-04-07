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Коронавірус в Італїі: кількість померлих медиків зросла

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В Італії від коронавірусу помирають десятки медиків / Getty Images

Спалах коронавірусу досі триває в Італії. Від початку епідемії від хвороби уже померли 122 медики.

Через коронавірус померли 94 лікарі та 28 медсестер, повідомляє ANSA.

Зверніть увагу Хто винен у масштабному спалаху коронавірусу в Італії, – розслідування The New York Times

Зауважимо, що через спалах коронавірусу італійські медики не справляються з кількістю пацієнтів. Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії.

20 українських медиків нещодавно також вирушили на допомогу Італії. Упродовж 14 днів вони працюватимуть в італійських лікарнях. Як зустріли українських лікарів – читайте тут.

Що відомо про коронавірус в Італії

  • Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі.
  • Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – 16 523 людини.
  • Водночас за 6 квітня в Італії зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.
  • В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.
  • За ситуацією в Італії слідкує весь світ.

коронавірус симптоми
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Жертви
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