Коронавірус: в Китаї починають запроваджувати військовий стан

Місто Тяньцзінь на півночі Китаю оголосило про введення військового стану через смертоносний коронавірус 2019-nCoV.

Влада п'ятнадцятимільйонного міста передала в управління усі лікарні та п'ятсот медичних бригад військовим, пише Global Times.

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Це перше китайське місто, яке пішло на такий крок. Але очікується, що й інші міста, в яких є спалах коронавірус, теж підпорядковуватимуться військовим.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.

В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

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