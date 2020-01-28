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Коронавірус: в Китаї починають запроваджувати військовий стан

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Військовий стан в Китаї / фото з соцмереж

Місто Тяньцзінь на півночі Китаю оголосило про введення військового стану через смертоносний коронавірус 2019-nCoV.

Влада п'ятнадцятимільйонного міста передала в управління усі лікарні та п'ятсот медичних бригад військовим, пише Global Times.

Також на тему: Коронавірус 2019-nCoV із Китаю підтвердили в Німеччині, у Чехії кілька людей під підозрою

Це перше китайське місто, яке пішло на такий крок. Але очікується, що й інші міста, в яких є спалах коронавірус, теж підпорядковуватимуться військовим. 

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

  • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.
  • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
  • В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
  • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
  • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай
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