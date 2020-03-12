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У Польщі від коронавірусу померла перша людина

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Смерть від корнавірусу у Польщі / chris.community

У польському місті Познань від коронавірусу померла перша людина. Це перший летальний випадок в країні через Covid-19.

Відомо, що через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією, померла 57-річна жінка, пише Польске Радіо

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ЗМІ повідомили, що жінка перебувала в інфекційному відділенні багатоспеціалізованої міської лікарні Юзефа Струся у Познані.

Стан пацієнтки був критичним від самого початку – жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень і перебувала у фармакологічній комі.

Її смерть 12 березня підтвердив заступник міського голови Познані Єджей Соларський. Зазначається, що родину жінки раніше повідомили про її смерть.  

У яких містах Польщі зафіксували коронавірус? 

Згідно з даними МОЗ Польщі, коронавірус зафіксували у 19 польських містах: у Щецині, Оструді, Познані, Варшаві, Зеленій Гурі, Лодзі, Любліні, Белжице, у Вроцлаві, Олесніці, Ополе, Ратиборі, Заверце, Хошуві, а також в Сосновці, Кракові, Жешуві, Ланьцуті й в Цешині.

Станом на 12 березня, у Польщі зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус у цифрах

Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Жертви Новини Польщі
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