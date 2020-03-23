Коронавірус у тварин: як захистити домашнього улюбленця

Власники домашніх тварин занепокоєні, чи можуть вони заразити домашніх котів чи собак або ж заразитися на Covid-19 від них. Яка вірогідність, що тварина принесе на шерсті вірус, небезпечний для людини – читайте далі.

Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла Олена Баран, волонтерка організації "Відкриті клітки".

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Зазначимо, що на сьогодні відомо про 40 видів коронавірусів. Їх поділили залежно від носія на 4 види: альфа- (коти і собаки, але у кожного свій власний вірус), бета- (люди), гамма і дельта коронавіруси (птахи і риби). Спільне в них лише одне – відростки, які нагадують корону.



Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей

Олена Баран зазначила, що тварина може принести Covid-19 додому у інший спосіб – на шерсті (так само, як люди на одязі чи руках). Тож важливо гуляти з домашніми улюбленцями там, де менше скупчення людей. А також обов'язково після вигулу мити їм лапи, а людям – руки.

Відомо, що вірус краще живе на гладких поверхнях, таких як телефон, ніж на шерсті тварин. Тому важливо обробляти предмети, з якими ви контактуєте,

– наголосила волонтерка.

Й додала, що вірус може зберігатися на шерсті тварини приблизно декілька годин. Проте вдома з твариною точно хтось контактуватиме, вона бігатиме по квартирі. Не обов'язково мити всю собаку – достатньо помити лапи шампунем, яким вона зазвичай користується.

"Це як з руками – ви прийшли додому, помили руки собі і лапи тваринці. Так само, як люди миють руки звичайним милом, 20-30 секунд. Тоді вірус змивається механічно і знищується його оболонка", – підсумувала Олена Баран.

Що відомо про коронавірус у тварин

16 березня у Гонконзі помер померанський шпіц, у якого діагностували Covid-2019. Загалом собаці за весь час було зроблено п'ять тестів на коронавірус, два з яких були негативними. Господиня не дозволила проводити розтин, аби дізнатися причину смерті.

20 березня у тому ж місті на коронавірус захворів другий собака. Його господиня була інфікована на Covid-2019, тому тварину також вирішили перевірити. Тест був позитивним.

Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу