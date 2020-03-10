Все про коронавірус: 12 корисних статей

Інформації про коронавірус чимало, але не вся вона правдива та структуризована. Аби уникнути зайвої паніки, слід знати головне про специфіку коронавірусу Covid-19, шляхи поширення та способи боротьби з хворобою. Як себе захистити, чи можна ходити на роботу та як діяти, якщо були за кордоном.

Підбірка топ-матеріалів Здоров'я 24 допоможуть вам розібратись з найскладнішими питаннями про коронавірус Covid-19. Клацайте на підзаголовки та читайте статті.

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Аби захистити себе від коронавірусу слід, перш за все, знати ознаки недуги. Спершу у людини починається лихоманка, яка супроводжується сухим кашлем. У 14% випадках інфекція може привести до пневмонії та проблем з диханням, а у 5% до важкого гострого респіраторного синдрому, ниркової недостатності та інших критичних станів.

Цікаво, що сінгапурські вчені повідомили про ще один специфічний симптом Covid-19. Так, багато хворих скаржилися на підвищену температуру й висип, який свербів. При цьому у них не було звичних для коронавірусу симптомів – нежитю, мокрого кашлю і болю в горлі.

Як довго живе коронавірус на поверхнях

Наразі фахівці не можуть сказати наскільки довго Covid-19 може жити на поверхні різних предметів. За даними ВООЗ, "коронавіруси зберігають життєздатність на поверхнях від кількох годин до декількох днів", в залежності від температури, вологості та інших умов.

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Відтак, якщо у вас є перераховані симптоми, ви перебували за кордоном, чи контактували з людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані спалахи хвороби, слід звернутися до свого сімейного лікаря.

Лікар визначить необхідні санітарні заходи, це може бути самоізоляція, або госпіталізація і звісно, збір аналізів, який й встановить чи спростує наявність в організмі коронавірусу Covi-19.

Інкубаційний період — це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Рекомендований ВООЗ термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.



Самоізоляція передбачає роботу з дому/Фото:Unsplash

Через складну епідеміологічну ситуацію, роботодавці та компанії повинні теж бути готовими до поширення хвороби. Варто знати, як захистити своїх працівників та разом з тим не зазнати збитків.

Також в матеріалі йдеться про те, що робити, якщо працівник таки захворів.

А тут зібрали корисні поради, які зроблять вашу подорож безпечною. Про що слід подбати заздалегідь, а чого варто дотримуватись безпосередньо під час подорожі.

Варто розуміти, що їхати в країни, де зафіксували найбільше випадків зараження коронавірусом, не слід. Зокрема, у МОЗ не одноразово наголошували на тому, щоб українці утрималися від поїздок в Італію, Китай, Іран.

В які країни не варто подорожувати: онлайн карта поширення коронавірусу

В матеріалі також йдеться про те, як правильно носити маску, чи захистить вона вас від коронавірусу й про те, як часто користуватися антисептиком. До речі, щодо антисептика, то про те як його правильно обрати, теж писали.

Зокрема, слід пам'ятати, що не кожен антисептик, який продають на касі в супермаркеті, впорається зі збудниками. Хороший антисептик повинен містити 60–80% спирту або 2% хлоргексидину.

Антисептик слід наносити на всю поверхню шкіри рук. Для цього використовуйте 3 мл розчину, а це не менше 24–27 "пшиків" кишеньковим антисептиком з дозатором. Якщо у вас такий, то просто відкрутіть дозатор та вилийте на руки не менш 3 мл.



Чи може захистити маска від коронавірусу/Фото: twitter.com/marifcinter

Щоб підготувати цей матеріал, ми переглянули найпопулярніші українські сайти з оголошеннями й знайшли багато дивних пропозицій. Наприклад, деякі люди продають "Маску від коронавірусу (з іонами срібла)", хоч насправді це звичайний респіратор. Обман не був би настільки жалюгідним, якби не ціна у 960 гривень, й це зі знижкою.

Тож читайте про те, які маски захищають від вірусів, коли доцільно їх носити та які купувати.



Як носити маску /Інфографіка 24 Каналу

Окрім маніпуляцій з масками, виникло чимало фейків щодо лікування хворих на коронавірус. Зокрема, в мережі з'явилася інформація про начебто ефективні препарати проти коронавірусу. Ми проаналізували пропозиції та визначили, що людям пропонують купити Арбідол і Протефлазід.

Виглядає так, що китайські медики у пошуках ліків перебирають усі існуючі противірусні препарати. Арбідол – це противірусний препарат, який створили ще в СРСР в 70-х роках для лікування грипу та застуди.

Втім, чи є підстави вважати Арбідол ефективним проти коронавірусу?

Український вчений, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич заявив, що препарат протефлазід може вилікувати Covid-2019.

Інформація про те, що фуфломіцин може побороти коронавірус виглядає вкрай дивно і схожа на рекламу (препарат українського виробника). Тому ми не рекомендуємо купувати протефлазід, поки не з'являться підтвердження інформації від авторитетних джерел. До того ж, препарат коштує не дешево – близько 350 гривень.

У МОЗ переконують, що медична система України готова реагувати на можливі випадки Covid-19 та надавати кваліфіковану медичну допомогу.

В Україні близько 12–ти тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2–х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5–ти тисяч медперсоналу. В українських лікарнях є інфекційні бокси, а система діагностування захворювання налагоджена.

У статті також про те, чи достатньо в Україні апаратів штучного дихання, які потрібні при тяжкому перебігу захворювання Covid-19 та яка ситуація із захисними костюмами для медиків.



Харківські медики у спецкостюмах/Фото: Скріншот відео

Є кілька сценаріїв розвитку подій через поширення коронавірусу. Одне дослідження показало, що навіть при найкращому сценарії жертвами коронавірусу стануть 15 мільйонів людей, а глобальний ВВП зменшиться на 2,4 трильйона доларів.

Модель заснована на пандемії грипу в Гонконзі в 1968 роках, від якої померло близько 1 мільйона осіб. Найпохмуріший сценарій розвитку епідемії спирається на сумнозвісну іспанку, яка знищила до 50 мільйонів осіб в 1918-1920 роках.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Варто розуміти, що поширення хвороби стрімке, але ВООЗ не поспішає визнавати коронавірус Covid-19 пандемією через політичну ситуацію. Тут ми пояснюємо що таке епідемія, а що таке пандемія та різницю між ними.

В матеріалі також йдеться про те, що формально ВООЗ не використовує термін "пандемія".

Ось перелік ресурсів, які дадуть змогу в режимі реального часу відстежувати поширення вірусу Covid -19. Зокрема, завдяки інтерактивній онлайн карті можна легко з'ясувати кількість хворих у будь-якому куточку світу.

Також у матеріалі огляд сучасних гаджетів, які допоможуть захистися від коронавірусу. Так, компанія Ao Air представила маску-респіратор, а Xiaomi лампу для стерилізації.

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