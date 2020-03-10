Все про коронавірус: 12 корисних статей
Інформації про коронавірус чимало, але не вся вона правдива та структуризована. Аби уникнути зайвої паніки, слід знати головне про специфіку коронавірусу Covid-19, шляхи поширення та способи боротьби з хворобою. Як себе захистити, чи можна ходити на роботу та як діяти, якщо були за кордоном.
Підбірка топ-матеріалів Здоров'я 24 допоможуть вам розібратись з найскладнішими питаннями про коронавірус Covid-19. Клацайте на підзаголовки та читайте статті.
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Китайський коронавірус Covid-2019: симптоми
Аби захистити себе від коронавірусу слід, перш за все, знати ознаки недуги. Спершу у людини починається лихоманка, яка супроводжується сухим кашлем. У 14% випадках інфекція може привести до пневмонії та проблем з диханням, а у 5% до важкого гострого респіраторного синдрому, ниркової недостатності та інших критичних станів.
Цікаво, що сінгапурські вчені повідомили про ще один специфічний симптом Covid-19. Так, багато хворих скаржилися на підвищену температуру й висип, який свербів. При цьому у них не було звичних для коронавірусу симптомів – нежитю, мокрого кашлю і болю в горлі.
Як довго живе коронавірус на поверхнях
Наразі фахівці не можуть сказати наскільки довго Covid-19 може жити на поверхні різних предметів. За даними ВООЗ, "коронавіруси зберігають життєздатність на поверхнях від кількох годин до декількох днів", в залежності від температури, вологості та інших умов.
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
"Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу"
Відтак, якщо у вас є перераховані симптоми, ви перебували за кордоном, чи контактували з людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані спалахи хвороби, слід звернутися до свого сімейного лікаря.
Лікар визначить необхідні санітарні заходи, це може бути самоізоляція, або госпіталізація і звісно, збір аналізів, який й встановить чи спростує наявність в організмі коронавірусу Covi-19.
Інкубаційний період — це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Рекомендований ВООЗ термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.
Самоізоляція передбачає роботу з дому/Фото:Unsplash
Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус
Через складну епідеміологічну ситуацію, роботодавці та компанії повинні теж бути готовими до поширення хвороби. Варто знати, як захистити своїх працівників та разом з тим не зазнати збитків.
Також в матеріалі йдеться про те, що робити, якщо працівник таки захворів.
Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
А тут зібрали корисні поради, які зроблять вашу подорож безпечною. Про що слід подбати заздалегідь, а чого варто дотримуватись безпосередньо під час подорожі.
Варто розуміти, що їхати в країни, де зафіксували найбільше випадків зараження коронавірусом, не слід. Зокрема, у МОЗ не одноразово наголошували на тому, щоб українці утрималися від поїздок в Італію, Китай, Іран.
Який антисептик обрати та чи захищає він від вірусів
Зокрема, слід пам'ятати, що не кожен антисептик, який продають на касі в супермаркеті, впорається зі збудниками. Хороший антисептик повинен містити 60–80% спирту або 2% хлоргексидину.
Антисептик слід наносити на всю поверхню шкіри рук. Для цього використовуйте 3 мл розчину, а це не менше 24–27 "пшиків" кишеньковим антисептиком з дозатором. Якщо у вас такий, то просто відкрутіть дозатор та вилийте на руки не менш 3 мл.
Чи може захистити маска від коронавірусу/Фото: twitter.com/marifcinter
Які маски ефективні від вірусів?
Щоб підготувати цей матеріал, ми переглянули найпопулярніші українські сайти з оголошеннями й знайшли багато дивних пропозицій. Наприклад, деякі люди продають "Маску від коронавірусу (з іонами срібла)", хоч насправді це звичайний респіратор. Обман не був би настільки жалюгідним, якби не ціна у 960 гривень, й це зі знижкою.
Тож читайте про те, які маски захищають від вірусів, коли доцільно їх носити та які купувати.
Як носити маску /Інфографіка 24 Каналу
Окрім маніпуляцій з масками, виникло чимало фейків щодо лікування хворих на коронавірус. Зокрема, в мережі з'явилася інформація про начебто ефективні препарати проти коронавірусу. Ми проаналізували пропозиції та визначили, що людям пропонують купити Арбідол і Протефлазід.
Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Виглядає так, що китайські медики у пошуках ліків перебирають усі існуючі противірусні препарати. Арбідол – це противірусний препарат, який створили ще в СРСР в 70-х роках для лікування грипу та застуди.
Втім, чи є підстави вважати Арбідол ефективним проти коронавірусу?
Чи допомагає протефлазід проти коронавірусу
Український вчений, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич заявив, що препарат протефлазід може вилікувати Covid-2019.
Інформація про те, що фуфломіцин може побороти коронавірус виглядає вкрай дивно і схожа на рекламу (препарат українського виробника). Тому ми не рекомендуємо купувати протефлазід, поки не з'являться підтвердження інформації від авторитетних джерел. До того ж, препарат коштує не дешево – близько 350 гривень.
Чи готова Україна до поширення коронавірусу?
У МОЗ переконують, що медична система України готова реагувати на можливі випадки Covid-19 та надавати кваліфіковану медичну допомогу.
В Україні близько 12–ти тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2–х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5–ти тисяч медперсоналу. В українських лікарнях є інфекційні бокси, а система діагностування захворювання налагоджена.
У статті також про те, чи достатньо в Україні апаратів штучного дихання, які потрібні при тяжкому перебігу захворювання Covid-19 та яка ситуація із захисними костюмами для медиків.
Харківські медики у спецкостюмах/Фото: Скріншот відео
Підрахували, скільки людей може померти через коронавірус
Є кілька сценаріїв розвитку подій через поширення коронавірусу. Одне дослідження показало, що навіть при найкращому сценарії жертвами коронавірусу стануть 15 мільйонів людей, а глобальний ВВП зменшиться на 2,4 трильйона доларів.
Модель заснована на пандемії грипу в Гонконзі в 1968 роках, від якої померло близько 1 мільйона осіб. Найпохмуріший сценарій розвитку епідемії спирається на сумнозвісну іспанку, яка знищила до 50 мільйонів осіб в 1918-1920 роках.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю
Варто розуміти, що поширення хвороби стрімке, але ВООЗ не поспішає визнавати коронавірус Covid-19 пандемією через політичну ситуацію. Тут ми пояснюємо що таке епідемія, а що таке пандемія та різницю між ними.
В матеріалі також йдеться про те, що формально ВООЗ не використовує термін "пандемія".
Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Ось перелік ресурсів, які дадуть змогу в режимі реального часу відстежувати поширення вірусу Covid -19. Зокрема, завдяки інтерактивній онлайн карті можна легко з'ясувати кількість хворих у будь-якому куточку світу.
Також у матеріалі огляд сучасних гаджетів, які допоможуть захистися від коронавірусу. Так, компанія Ao Air представила маску-респіратор, а Xiaomi лампу для стерилізації.
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