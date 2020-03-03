В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

В Україні виявили перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019. Його зафіксували у чоловіка з Чернівців.

Про це заявив заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.

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