Коронавірус в Україні 21 квітня: на COVID-19 захворіли 6125 людей

Станом на 9:00 21 квітня в Україні коронавірус виявили у 6125 людей. За останню добу кількість хворих у країні зросла на 415 людей.

Статистику про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 6125 людей. На жаль, 161 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Але є і хороші новини, адже станом на 21 квітня одужали вже 367 людей – повторний ПЛР-аналіз показав у них негативний результат.

Коронавірус в Україні 21 квітня: статистика по областях

Вінницька область – 338 випадків;

Волинська область – 174 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 270 випадків;

Закарпатська область – 205 випадків;

Запорізька область – 137 випадків;

Івано-Франківська область – 556 випадків;

Кіровоградська область – 247 випадків;

місто Київ – 892 випадки;

Київська область – 356 випадків;

Львівська область – 256 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Миколаївська область – 41 випадок;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 101 випадок;

Рівненська область – 341 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 435 випадків;

Харківська область – 77 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Чернівецька область – 988 випадків;

Черкаська область – 186 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків.

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