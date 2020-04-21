Коронавірус в Україні 21 квітня: на COVID-19 захворіли 6125 людей
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Станом на 9:00 21 квітня в Україні коронавірус виявили у 6125 людей. За останню добу кількість хворих у країні зросла на 415 людей.
Статистику про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
До теми Коли в Україні очікувати нового спалаху коронавірусу: прогноз від МОЗ
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 6125 людей. На жаль, 161 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Але є і хороші новини, адже станом на 21 квітня одужали вже 367 людей – повторний ПЛР-аналіз показав у них негативний результат.
Коронавірус в Україні 21 квітня: статистика по областях
- Вінницька область – 338 випадків;
- Волинська область – 174 випадки;
- Дніпропетровська область – 122 випадки;
- Донецька область – 16 випадків;
- Житомирська область – 270 випадків;
- Закарпатська область – 205 випадків;
- Запорізька область – 137 випадків;
- Івано-Франківська область – 556 випадків;
- Кіровоградська область – 247 випадків;
- місто Київ – 892 випадки;
- Київська область – 356 випадків;
- Львівська область – 256 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Миколаївська область – 41 випадок;
- Одеська область – 146 випадків;
- Полтавська область – 101 випадок;
- Рівненська область – 341 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 435 випадків;
- Харківська область – 77 випадків;
- Херсонська область – 70 випадків;
- Хмельницька область – 49 випадків;
- Чернівецька область – 988 випадків;
- Черкаська область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 13 випадків.
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