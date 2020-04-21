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Коронавірус в Україні 21 квітня: на COVID-19 захворіли 6125 людей

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Коронавірус в Україні 21 квітня / https://unsplash.com

Станом на 9:00 21 квітня в Україні коронавірус виявили у 6125 людей. За останню добу кількість хворих у країні зросла на 415 людей.

Статистику про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 6125 людей. На жаль, 161 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Але є і хороші новини, адже станом на 21 квітня одужали вже 367 людей – повторний ПЛР-аналіз показав у них негативний результат. 

Коронавірус в Україні 21 квітня: статистика по областях

  • Вінницька область – 338 випадків;
  • Волинська область – 174 випадки;
  • Дніпропетровська область – 122 випадки;
  • Донецька область – 16 випадків;
  • Житомирська область – 270 випадків;
  • Закарпатська область – 205 випадків;
  • Запорізька область – 137 випадків;
  • Івано-Франківська область – 556 випадків;
  • Кіровоградська область – 247 випадків;
  • місто Київ – 892 випадки;
  • Київська область – 356 випадків;
  • Львівська область – 256 випадків;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Миколаївська область – 41 випадок;
  • Одеська область – 146 випадків;
  • Полтавська область – 101 випадок;
  • Рівненська область – 341 випадок;
  • Сумська область – 84 випадки;
  • Тернопільська область – 435 випадків;
  • Харківська область – 77 випадків;
  • Херсонська область – 70 випадків;
  • Хмельницька область – 49 випадків;
  • Чернівецька область – 988 випадків;
  • Черкаська область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 13 випадків.

 

Новина доповнюється...

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Статистика Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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