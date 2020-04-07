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Коронавірус в Україні: біля лікарень першої хвилі працюють наметові містечка

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Наметові містечка використовують для сортування хворих / Gazeta.ua

Рятувальники звели наметові містечка біля кожної з лікарень першої хвилі для лікування хворих на коронавірус. У наметах проводять сортування, аби запобігти поширенню внутрішньолікарняної інфекції.

Наметові містечка уже розгорнуті, проте не скрізь функціонують. Адже ще є лікарні, де немає коронавірусної хвороби, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві.

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Наприклад, у Броварах у центральній районній лікарні пішли трішки далі і зробили наметове містечко прямо на вході до закладу охорони здоров'я, а не до інфекційного стаціонару. Там проводять санітарне сортування всім. В тому числі, медичним праціникам, які заходять в заклад. Я розумію, що це створює певні незручності. Але позитивний результат ми оцінимо вже після подолання епідемії,
– розповів Ляшко.

Станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби, 45 людей померли, 28  одужали. Найбільше інфікованих – у Києві (253), Чернівецькій області (247) та на Тернопільщині (168).

Як відрізнити коронавірус
Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Лікарня Віктор Ляшко Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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