Коронавірус в Україні: чи допоможе масове тестування зупинити поширення

Особливість епідемії коронавірусу полягає в тому, що немає специфічних ознак, які б дозволили лікарям виявляти хворих. Адже ознаки Covid-19 дуже схожі на симптоми інших грипоподібних захворювань. Чи допоможе масове тестування побороти недугу – читайте далі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Володимир Курпіта, директор Центру громадського здоров'я МОЗ України у 2018 – 2019 роках.

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На його думку, повинен бути цілий комплекс ефективних заходів, аби зупинити поширення інфекції. Одним із таких є саме тестування, проте воно не повинне бути масовим. Адже ми повинні розуміти кого і коли тестуємо. Одна частина тестів імпортного виробництва, які зараз використовують в Україні, виявляє вірус, інша ж – виявляє імунну відповідь.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19 / Інфографіка 24 каналу

"Тести на виявлення вірусу є допоміжними, коли ми говоримо про перших 20 днів захворювання. Якщо ж ми говоримо про другий тип – вони стають позитивними з 3 – 5 дня після захворювання і тримаються позитивними протягом кількох місяців", – прокоментував експерт.

Якщо ми хочемо зараз виявляти більше людей, нам потрібно проводити дослідження саме на вірус. Такі тести були створені українськими виробниками, але я б не був дуже оптимістичним щодо цього,

– зазначив Курпіта.

І пояснив: тести потребують допоміжних методик, які дозволяють виділити вірус, накопичити його і лише тоді ідентифікувати. Для цього потрібні окремі реагенти, які не стосуються тестів. Тож можна мати велику кількість тестів, але не виявляти вірус з матеріалу, який присилають у лабораторії.

Щодо коронавірусу – зараз пропонується кілька методик моделювання кількості випадків. Одна з них пов'язана з порівнянням зі смертністю. Вважається, якщо у країні зарестрований 1 випадок смертності, то має бути 100 – 150 випадків інфекції в країні.

"Якщо виходити з цієї тактики, а в Україні є 3 офіційно зареєстровані летальні випадки через коронавірус, можемо говорити про потенційно 450 випадків", – підсумував він.

Де коронавірус поширюється в Україні