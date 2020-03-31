Коронавірус в Україні: для транспортування хворих є авіація
В Україні є санавіація для транспортування хворих на коронавірус у разі необхідності. Також наявні 15 апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації.
"У разі необхідності в нас є санавіація. В нас є гелікоптер, який був забраний з миротворчої місії з країн Африки. І ми готові транспортувати людей, яким буде необхідна медична допомога", – заявив н брифінгу 31 березня заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
Читайте також В Україні обрали 240 лікарень для пацієнтів з коронавірусом: чим вони забезпечені
Він також повідомив, що в Україні є 15 апаратів ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація).
"Це висококваліфікована медична допомога і на ній працюють висококваліфіковані медичні працівники. Чи всім буде необхідне це обладнання – цим питанням займаються наші профільні спеціалісти", – сказав Ляшко.
Водночас головне завдання – забезпечити більшість закладів апаратами штучної вентиляції легень, наголосив заступник голови МОЗ. Друге завдання – забезпечити фахівцями, які працюватимуть у реанімаційних відділеннях вахтовим методом "на тих апаратах, які сьогодні існують в країні".
Що таке екстракорпоральна мембранна оксигенація? Екстракорпоральна (штучна) методика підтримки діяльності серця та легень у пацієнтів, в яких функція серця та легень порушена досить тривалий час.
Читайте також
-
У МОЗ працюють над можливість розгортання додаткових місць не в лікарняхсьогодні , 10:41
-
всьогодні , 10:33
-
Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теоріюсьогодні , 07:20
-
На Хмельниччині виявили нового хворого на коронавіруссьогодні , 09:56
-
Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкціясьогодні , 06:40
-
На Буковині від коронавірусу вилікувалась ще 1 людинасьогодні , 00:27