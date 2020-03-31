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Коронавірус в Україні: для транспортування хворих є авіація

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Коронавірус в Україні: для транспортування хворих є авіація / uk.wikipedia.org/wiki/

В Україні є санавіація для транспортування хворих на коронавірус у разі необхідності. Також наявні 15 апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації.

"У разі необхідності в нас є санавіація. В нас є гелікоптер, який був забраний з миротворчої місії з країн Африки. І ми готові транспортувати людей, яким буде необхідна медична допомога", – заявив н брифінгу 31 березня заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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Він також повідомив, що в Україні є 15 апаратів ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація).

"Це висококваліфікована медична допомога і на ній працюють висококваліфіковані медичні працівники. Чи всім буде необхідне це обладнання – цим питанням займаються наші профільні спеціалісти", – сказав Ляшко.

Водночас головне завдання – забезпечити більшість закладів апаратами штучної вентиляції легень, наголосив заступник голови МОЗ. Друге завдання – забезпечити фахівцями, які працюватимуть у реанімаційних відділеннях вахтовим методом "на тих апаратах, які сьогодні існують в країні".

Що таке екстракорпоральна мембранна оксигенація? Екстракорпоральна (штучна) методика підтримки діяльності серця та легень у пацієнтів, в яких функція серця та легень порушена досить тривалий час.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Новини Здоров'я Віктор Ляшко Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Медицина Коронавірус в Україні
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