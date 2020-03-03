Коронавірус в Україні: експерти сказали, чого чекати далі

У Чернівцях виявили перший випадок коронавірусу. Зараження зафіксували також у сусідніх Польщі, Білорусі та Росії. А загалом Covid 2019 проник уже в 71 країну світу. Який розвиток подій може чекати на людство – читайте в матеріалі 24 каналу.

Прогнозів куди далі піде хвороба і коли її нарешті зупинять – ніхто давати не береться. Однак фахівці припускають, що 3 сценарії розвитку подій.

На часі: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Сценарій №1: Вірус стане сезонним захворюванням

Медики кажуть, що це найоптимістичніший сценарій для людства. Він зникатиме весною і знову з'являтиметься з першими холодами. Оскільки при низьких температурах віруси живуть довше.

Однак, повністю розраховувати на такий сценарій подій – наразі не варто, бо нова інфекція має відмінності від сезонних захворювань.

"Він проявляє доволі високу стабільність і не є вірусом, який активно мутує. Це плюс для нашої ситуації. Це дозволить створити вакцину, яку не треба буде оновлювати щорічно, як ми це робимо з грипом", – пояснив президент Українського медичного клубу Іван Сорока.



Коронавірус з'являтиметься з першими холодами / Ілюстративне фото

Сценарій №2: Вакцина дозволить взяти ситуацію під медичний контроль

Якщо вакцина таки з'явиться найближчим часом – це дозволить взяти під медичний контроль ситуацію з коронавірусом.

"Тому, якщо вакцина таки буде найближчим часом, очевидно, що буде рекомендована вакцинація найбільш вразливих груп населення: це люди старшого віку, це люди які мають якісь хронічні захворювання", – зазначила мікробіологиня Олена Лівінська.



Вакцина зможе побороти коронавірус / Фото Unsplash

Сценарій №3: Вірус можна подолати завдяки заходам безпеки

Ще один ймовірний розвиток подій – повна локалізація та подолання інфекції завдяки заходам безпеки, як це було із "родичем" Covid 2019, коронавірусом SARS. Ця недуга лютувала на початку століття у Піднебесній. Але тоді не пішла за її межі. Новий китайський вірус вже оселився на всіх континентах, не дивлячись на намагання урядів стримати його.



Закриття кордонів через коронавірус / Фото АА

"Він не такий летальний, він частіше переноситься на ногах, в людей слабші симптоми. Завдяки цьому менше людей помирає, але він набуває більшого поширення", – сказала Лівінська.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про коронавірус в Україні? 3 березня заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар під час брифінгу заявив, що в Україні виявили перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019. Його зафіксували у чоловіка з Чернівців. Відомо, що, окрім хворого, ізолювали ще 35 осіб.

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