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Коронавірус в Україні: на Житомирщині двоє людей лікувалися самостійно вдома

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Двоє людей лікувалися самостійно від коронавірусу / Getty Іmages

Нещодавно на Житомирщині від коронавірусу померла жінка. Виявилося, що двоє людей, які контактували з нею, лікувалися самостійно вдома. Наразі їх госпіталізували до лікарні.

Обидві людини перебували у контакті з 71-річною жінкою, яка повернулася з Польщі на початку березня. За два дні після цього вони захворіли, однак до лікарів не звернулися, повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик на брифінгу.

Зверніть увагу Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

Він додав, що хворі нікому не розповіли про свій контакт з хворою. Згодом у них підвищилась температура, з'явилася задуха і кашель.

Є випадок по Брусилову: двоє наших громадян, які дійсно контактували з померлою, вони 8 березня були у контакті. Про своє перебування у контакті не заявили, 10 числа захворіли, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився,
– сказав Суслик.

За його словами, вони госпіталізовані бригадою екстреної медичної допомоги у Коростишівську лікарню. Зауважимо, що у Житомирі підтвердили перший випадок зараження новим видом коронавірусу Covid-19.

Що відомо про першу жертву коронавірусу в Україні?Після повернення з Польщі в Україну 1 березня 71-річна жінка зверталася до лікаря зі скаргами на високий тиск. Відомо, що 8 березня жінка приходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися ще 3 березня.

12 березня її діагностували коронавірус, а вже 13 березня жінка померла. Лікарі під'єднали її до апарату штучної вентиляції легенів, однак стан хворої різко погіршився.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на вечір 19 березня в Україні 18 позитивних результатів на коронавірус Covid-19, з них дві людини померли.
  • 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
  • З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
  • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

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Автор: Альона Захарова
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Лікування Новини Житомира
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